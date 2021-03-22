Во сколько начнется реванш Поветкин – Уайт в ночь с 27 на 28 марта

Александр Поветкин и Диллиан Уайт проведут реванш на турнире в Гибралтаре. В прошлом бою Поветкин нокаутировал Уайта.

Боксерский вечер стартует 27 марта в 20:00 по московскому времени. Официальный сайт РЕН ТВ пишет, что бой Поветкина и Уайта начнется 28 марта после 00:15 по Москве.

На РЕН ТВ запланирована трансляция боя. Она начнется в 00:15 и продлится до 01:45.

Диллиан Уайт назвал этот бой главным в собственной карьере. Он считает поражение от Поветкина случайностью.