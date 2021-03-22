Поветкин – Уайт
бокс
Александр Поветкин
Диллиан Уайт
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#Поветкин – Уайт #бокс #Александр Поветкин #Диллиан Уайт

Во сколько начнется реванш Поветкин – Уайт в ночь с 27 на 28 марта

вчера, 18:08

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Поветкин и Диллиан Уайт проведут реванш на турнире в Гибралтаре. В прошлом бою Поветкин нокаутировал Уайта.

Боксерский вечер стартует 27 марта в 20:00 по московскому времени. Официальный сайт РЕН ТВ пишет, что бой Поветкина и Уайта начнется 28 марта после 00:15 по Москве.

На РЕН ТВ запланирована трансляция боя. Она начнется в 00:15 и продлится до 01:45.

Диллиан Уайт назвал этот бой главным в собственной карьере. Он считает поражение от Поветкина случайностью.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РЕН ТВ
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