Поветкин – Уайт
бокс
Александр Поветкин
Диллиан Уайт
Во сколько начнется реванш Поветкин – Уайт в ночь с 27 на 28 марта
вчера, 18:08
Александр Поветкин и Диллиан Уайт проведут реванш на турнире в Гибралтаре. В прошлом бою Поветкин нокаутировал Уайта.
Боксерский вечер стартует 27 марта в 20:00 по московскому времени. Официальный сайт РЕН ТВ пишет, что бой Поветкина и Уайта начнется 28 марта после 00:15 по Москве.
На РЕН ТВ запланирована трансляция боя. Она начнется в 00:15 и продлится до 01:45.
Диллиан Уайт назвал этот бой главным в собственной карьере. Он считает поражение от Поветкина случайностью.
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