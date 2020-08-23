Александр Поветкин
бокс
Диллиан Уайт
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#Александр Поветкин #бокс #Диллиан Уайт

Сенсационный нокаут от Поветкина, которого фанаты уже отправляли на пенсию

23 августа, 01:50
Александр Плеханов

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Поветкин победил Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде. Перед этим сам Уайт дважды отправлял Поветкина в нокдаун. Потом Поветкин рассказал, что чувствовал себя хорошо. Нокаут – результат грамотного расчета: Уайт и в предыдущих боях пропускал удары снизу. Хотя до встречи с Поветкиным имел всего одно поражение в карьере.

Уайт в этом поединке считался фаворитом даже из-за возраста. Ему всего 32 года, а Поветкину в сентябре исполнится 41 год. «Я ничего не хочу ответить. Я просто хочу еще немножко побоксировать», – рассказывал Поветкин в интервью уже после боя. Это его ответ на вопрос о том, что многие фанаты бокса уже списали его на пенсию.

Что теперь пишут люди по поводу возраста Поветкина:

«Поветкин проснулся. Ему 40 лет – и этот человек может выдержать удар. Как он показал сегодня вечером, у него самого все еще есть сила удара».

«Сказал нескольким парням, что это не самый простой бой для Уайта. Но я на сто процентов ожидал его победы. Вы не можете годами выкрикивать фамилии Фьюри, Джошуа или Уайлдера, а потом быть уничтожены медленным 40-летним Поветкиным».

«Я видел Поветкина в андеркарте Джошуа несколько лет назад. Это опасный, очень опасный боец. Он просто доказал это еще раз. В 40 лет. Невероятно».

«Уайт был на высоте весь бой. Но один удар – все кончено. Поветкин – машина даже в 40 лет. Русские устроены по-другому».

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