Сенсационный нокаут от Поветкина, которого фанаты уже отправляли на пенсию
Александр Поветкин победил Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде. Перед этим сам Уайт дважды отправлял Поветкина в нокдаун. Потом Поветкин рассказал, что чувствовал себя хорошо. Нокаут – результат грамотного расчета: Уайт и в предыдущих боях пропускал удары снизу. Хотя до встречи с Поветкиным имел всего одно поражение в карьере.
Уайт в этом поединке считался фаворитом даже из-за возраста. Ему всего 32 года, а Поветкину в сентябре исполнится 41 год. «Я ничего не хочу ответить. Я просто хочу еще немножко побоксировать», – рассказывал Поветкин в интервью уже после боя. Это его ответ на вопрос о том, что многие фанаты бокса уже списали его на пенсию.
Что теперь пишут люди по поводу возраста Поветкина:
«Поветкин проснулся. Ему 40 лет – и этот человек может выдержать удар. Как он показал сегодня вечером, у него самого все еще есть сила удара».
«Сказал нескольким парням, что это не самый простой бой для Уайта. Но я на сто процентов ожидал его победы. Вы не можете годами выкрикивать фамилии Фьюри, Джошуа или Уайлдера, а потом быть уничтожены медленным 40-летним Поветкиным».
«Я видел Поветкина в андеркарте Джошуа несколько лет назад. Это опасный, очень опасный боец. Он просто доказал это еще раз. В 40 лет. Невероятно».
«Уайт был на высоте весь бой. Но один удар – все кончено. Поветкин – машина даже в 40 лет. Русские устроены по-другому».