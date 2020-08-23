Сенсационный нокаут от Поветкина, которого фанаты уже отправляли на пенсию

Александр Поветкин победил Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде. Перед этим сам Уайт дважды отправлял Поветкина в нокдаун. Потом Поветкин рассказал, что чувствовал себя хорошо. Нокаут – результат грамотного расчета: Уайт и в предыдущих боях пропускал удары снизу. Хотя до встречи с Поветкиным имел всего одно поражение в карьере.

Уайт в этом поединке считался фаворитом даже из-за возраста. Ему всего 32 года, а Поветкину в сентябре исполнится 41 год. «Я ничего не хочу ответить. Я просто хочу еще немножко побоксировать», – рассказывал Поветкин в интервью уже после боя. Это его ответ на вопрос о том, что многие фанаты бокса уже списали его на пенсию.