Хантер вышел на бой с Поветкиным в маске Хищника. Поразил образом, но не победил
На разогреве у Джошуа и Руиса-младшего выступали Александр Поветкин и Майкл Хантер. Их бой тоже проходил в Саудовской Аравии на арене, построенной всего за полтора месяца. Единственное поражение Хантера до этого поединка – встреча с Александром Усиком (раскладка по победам – 18:1).
Поветкину уже исполнилось 40 лет, но сильным аутсайдером его все равно не считали. Хотя сам Хантер в победе был уверен: «Считаю Поветкина одним из самых крепких боксеров в этом дивизионе. Чувствую, что лучше него. Я привык завершать бои досрочно». Вот только вместо досрочного завершения вышла ничья.
Во время поединка Поветкина чуть не отправили в нокаут, но он удержался. Ничья получилась раздельным решением судей: один арбитр отдал победу Поветкину (115:113), другой с тем же счетом выбрал Хантера, а третий поставил ничейный результат (115:115).
Зато Хантер точно победил Поветкина образом:
Майкл Хантер вышел на поединок в маске Хищника – это отсылка к фильму 1987 года, где снимался Арнольд Шварцнегер. Отсюда и многочисленные шутки в твиттере, что образ Шварцнегера идеально подходит Поветкину. У него все получилось банально, а образ Хантера теперь обсуждают на уровне самого боя.
«Люблю такой головной убор у Майкла Хантера».
«Майкл Хантер выходит на бой в образе Хищника. В громкоговорителях играет «Великий диктатор» Чарли Чаплина. Это нормально для бокса».