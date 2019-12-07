Хантер вышел на бой с Поветкиным в маске Хищника. Поразил образом, но не победил

На разогреве у Джошуа и Руиса-младшего выступали Александр Поветкин и Майкл Хантер. Их бой тоже проходил в Саудовской Аравии на арене, построенной всего за полтора месяца. Единственное поражение Хантера до этого поединка – встреча с Александром Усиком (раскладка по победам – 18:1).

Поветкину уже исполнилось 40 лет, но сильным аутсайдером его все равно не считали. Хотя сам Хантер в победе был уверен: «Считаю Поветкина одним из самых крепких боксеров в этом дивизионе. Чувствую, что лучше него. Я привык завершать бои досрочно». Вот только вместо досрочного завершения вышла ничья.

Во время поединка Поветкина чуть не отправили в нокаут, но он удержался. Ничья получилась раздельным решением судей: один арбитр отдал победу Поветкину (115:113), другой с тем же счетом выбрал Хантера, а третий поставил ничейный результат (115:115).

Зато Хантер точно победил Поветкина образом: