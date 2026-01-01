Майкл Хантер

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Поветкин и Хантер договорились о реванше
#Александр Поветкин
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Хантер вышел на бой с Поветкиным в маске Хищника. Поразил образом, но не победил
#Майкл Хантер
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