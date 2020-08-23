Диллиан Уайт
бокс
Александр Поветкин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Диллиан Уайт #бокс #Александр Поветкин

Перед нокаутом Уайт обещал Поветкину максимальное насилие – даже подготовил специальную надпись

23 августа, 02:20
Александр Плеханов

imago sportfotodienst/Global Look Press

Диллиан Уайт намекал на тотальное доминирование еще за несколько месяцев до боя против Александра Поветкина: «Я уважаю Поветкина, но я использую максимальное насилие, настоящий живой инстинкт. Я хочу быть чемпионом мира в супертяжелом весе, поэтому любая точка мира – это мое львиное логово».

Диллиан Уайт продвигал хэштег #MAXIMUMVIOLENCE (максимальное насилие) в любом упоминании поединка с Поветкиным:

Диллиан Уайт выл во время выхода в ринг и подготовил специальную надпись на жилете. В переводе на русский: «максимальное насилие». Так он и вышел на поединок.

Sky Sports поддержал и использовал его слова в анонсе боя:

Еще одно упоминание:

Диллиан Уайт проиграл Александру Поветкину нокаутом в пятом раунде. Перед этим он дважды отправлял Поветкина в нокдаун, но не добивал и не форсировал события. Как потом оказалось – это промедление стоило Уайту общей победы.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Сенсационный нокаут от Поветкина, которого фанаты уже отправляли на пенсию
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Диллиан Уайт
#бокс
#Александр Поветкин