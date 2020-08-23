Перед нокаутом Уайт обещал Поветкину максимальное насилие – даже подготовил специальную надпись
Диллиан Уайт намекал на тотальное доминирование еще за несколько месяцев до боя против Александра Поветкина: «Я уважаю Поветкина, но я использую максимальное насилие, настоящий живой инстинкт. Я хочу быть чемпионом мира в супертяжелом весе, поэтому любая точка мира – это мое львиное логово».
Диллиан Уайт продвигал хэштег #MAXIMUMVIOLENCE (максимальное насилие) в любом упоминании поединка с Поветкиным:
Диллиан Уайт выл во время выхода в ринг и подготовил специальную надпись на жилете. В переводе на русский: «максимальное насилие». Так он и вышел на поединок.
Sky Sports поддержал и использовал его слова в анонсе боя:
Еще одно упоминание:
Диллиан Уайт проиграл Александру Поветкину нокаутом в пятом раунде. Перед этим он дважды отправлял Поветкина в нокдаун, но не добивал и не форсировал события. Как потом оказалось – это промедление стоило Уайту общей победы.