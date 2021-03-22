Поветкин – Уайт
бокс
Александр Поветкин
Диллиан Уайт
Где смотреть реванш Поветкин – Уайт в ночь с 27 на 28 марта
вчера, 18:00
Александр Поветкин и Диллиан Уайт проведут реванш в Гибралтаре. Это главный бой вечера бокса. Турнир начнется 27 марта в 20:00 по Москве.
РЕН ТВ покажет бой Поветкина и Уайта в прямом эфире. Поветкин уже вылетел в Гибралтар и поблагодарил болельщиков за поддержку.
В прошлом бою Поветкин нокаутировал Уайта, хотя перед этим дважды побывал в нокдауне. Их реванш несколько раз переносился.
Во сколько начнется реванш Поветкин – Уайт в ночь с 27 на 28 марта
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