Где смотреть реванш Поветкин – Уайт в ночь с 27 на 28 марта

Александр Поветкин и Диллиан Уайт проведут реванш в Гибралтаре. Это главный бой вечера бокса. Турнир начнется 27 марта в 20:00 по Москве.

РЕН ТВ покажет бой Поветкина и Уайта в прямом эфире. Поветкин уже вылетел в Гибралтар и поблагодарил болельщиков за поддержку.

В прошлом бою Поветкин нокаутировал Уайта, хотя перед этим дважды побывал в нокдауне. Их реванш несколько раз переносился.

Во сколько начнется реванш Поветкин – Уайт в ночь с 27 на 28 марта