🥊 Поветкин проиграл Уайту

Александр Поветкин и Диллиан Уайт в Гибралтаре провели реванш в тяжелом весе. В четвертом раунде техническим нокаутом победил Уайт.

• Первый бой между Поветкиным и Уайтом прошел в августе-2020. Тогда Поветкин дважды побывал в нокдауне, но победил техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.

• Для Поветкина этот бой стал 40-м в профессиональной карьере, для Уайта – 30-м.

• Это поражение стало третьим в карьере Поветкина. До этого он проигрывал Владимиру Кличко и Энтони Джошуа.