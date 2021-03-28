Александр Поветкин
Поветкин – Уайт
бокс
Диллиан Уайт
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#Александр Поветкин #Поветкин – Уайт #бокс #Диллиан Уайт

🥊 Поветкин проиграл Уайту

час назад

Александр Поветкин и Диллиан Уайт в Гибралтаре провели реванш в тяжелом весе. В четвертом раунде техническим нокаутом победил Уайт.

• Первый бой между Поветкиным и Уайтом прошел в августе-2020. Тогда Поветкин дважды побывал в нокдауне, но победил техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.

• Для Поветкина этот бой стал 40-м в профессиональной карьере, для Уайта – 30-м.

• Это поражение стало третьим в карьере Поветкина. До этого он проигрывал Владимиру Кличко и Энтони Джошуа.

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Источник:
Гол.ру
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