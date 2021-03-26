Почему Поветкин в 40+ лет до сих пор в боксе? Вот его секреты: баня, операция на локтях, никакого алко и больших весов в зале

Александру Поветкину – 41 год, но он еще боксирует: больше 130 боев среди любителей и 39 – на профессиональном уровне. Реванш с Диллианом Уайтом может стать последним в карьере. Это не исключил сам Поветкин: «Может, и вправду меня переклинит, и я скажу, что больше не хочу».

Почему Поветкин и Уайт подерутся в Гибралтаре? Есть ли там условия? Как это связано с пандемией?

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«Чувствую себя нормально. Думаю, лет на 30 как раз», – говорил Поветкин в декабре. До этого он переболел коронавирусом, поэтому бой с Уайтом перенесся на март-2021. Около недели держалась температура 38,5 – при 10% поражений легких он лежал под капельницами в больнице и скинул около пяти килограммов. Из-за этого появились небольшие проблемы с сосудами, но некритично.