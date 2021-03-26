Почему Поветкин в 40+ лет до сих пор в боксе? Вот его секреты: баня, операция на локтях, никакого алко и больших весов в зале
Александру Поветкину – 41 год, но он еще боксирует: больше 130 боев среди любителей и 39 – на профессиональном уровне. Реванш с Диллианом Уайтом может стать последним в карьере. Это не исключил сам Поветкин: «Может, и вправду меня переклинит, и я скажу, что больше не хочу».
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Пока в 40+ со здоровьем и желанием все ок: «По возрасту я бы вообще в детский сад ходил»
«Чувствую себя нормально. Думаю, лет на 30 как раз», – говорил Поветкин в декабре. До этого он переболел коронавирусом, поэтому бой с Уайтом перенесся на март-2021. Около недели держалась температура 38,5 – при 10% поражений легких он лежал под капельницами в больнице и скинул около пяти килограммов. Из-за этого появились небольшие проблемы с сосудами, но некритично.
«Тьфу-тьфу, я нормально себя чувствую, – говорит Поветкин о форме. – По возрасту – не знаю: я бы вообще в детский сад ходил (смеется). Самое главное – есть желание и стремление. На мой взгляд, заканчивать нужно, если спортсмену надоело. А пока у меня есть желание, и у меня это получается, то почему бы не продолжать».
После поражения от Джошуа Поветкин перенес операцию на локтях. Промоутер Андрей Рябинский сказал, что это подтянуло функционалку: «Саше ведь делали операцию на локтях – чистили, убирали осколки костей. Это такая профессиональная болезнь боксеров. Все убрали. Функционально он стал лучше – руки быстрее «летают».
Как Поветкин тренируется и восстанавливается: жим штанги, баня, отказ от алкоголя
🥊 Сейчас Поветкин подтягивается по 13-15 раз по несколько подходов и жмет штангу в 120-130 килограммов. Рекорд – 200. Утром он бегает по 5-6 километров и работает на брусьях, чтобы поддерживать физику. День – работа в зале. Вечер – штанги и гири, где он отказался от больших весов из-за проблем с плечами.
🥊 Поветкин – любитель бани. Туда он ходит с компанией по несколько раз в неделю: «Баня очень важна. Раз в неделю я ее посещаю, а иногда даже два раза. Я люблю баню, это здоровая и нужная вещь. Для меня это и восстановление после тренировок, и отдых душой».
🥊 Не употребляет алкоголь больше 10 лет: «Просто понял, что для меня это дело ненужное».
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Поветкина давно просят закончить, но он проведет 40-й бой среди профи
Рябинский несколько раз убеждал Поветкина закончить с боксом, чтобы не испортить здоровье:
«Я буду уговаривать его завершить карьеру. Но это его дело, ему принимать решение. Он взрослый человек. Я скажу ему свое мнение, он будет принимать решение. Потому что продолжать небезопасно. Здоровье, возраст. Я не хочу, чтобы он получил какую-то серьезную травму и ушел с ринга с тяжелыми последствиями».
Поветкин советуется с семьей о будущем, но автономен в решениях: «Мне действительно важно мнение семьи. Но я тоже здраво мыслю и не вижу смысла в завершении карьеры. Пока мне хочется… Ну куда я буду девать свою энергию?»
Рябинский говорил, что у него есть договоренность с Поветкиным – решение о завершении карьеры тот принимает самостоятельно. «Скорее всего, не получится. Он сейчас опять начнет: «Ну, вот бы еще пару боев, я себя отлично чувствую». Я же всю эту песню знаю, много раз слышал», – объяснил Рябинский.
Тема завершения карьеры ходит вокруг Поветкина несколько лет. После допингового скандала в 2016 году Рябинский сказал, что это может повлиять на уход. Не повлияло. Потом Поветкин прошел через три победы, чтобы проиграть Энтони Джошуа: после этого он сказал, что со здоровьем все нормально и говорить о завершении карьеры рано. И провел три боя – будет еще один.
После ничьей с Майклом Хантером в декабре-2019 Поветкин сказал, что останется в боксе еще минимум на два года: «Даже сейчас – я вроде только отбоксировал, но уже хочу снова потренироваться». Реванш с Уайтом станет 40-м боем в профессиональной карьере.
Что дальше?
В сентябре Поветкину исполнится 42 года. Бои против Александра Усика или Мурата Гассиева он не рассматривает: «Я не рвусь к таким боям. Если, конечно, скажут «давай», дадут хорошие деньги, то придется боксировать, а так я не стремлюсь». После завершения карьеры Поветкин планирует остаться в спорте.
🏢 Например, открыть промоутерскую компанию: «Я бы хотел связать всю свою жизнь со спортом. Хотел бы и ребятам помогать. Возможно, создать промоутерскую компанию. У нас много хороших ребят, которые, к сожалению, навсегда уезжают за границу, а должны оставаться здесь, выступать за свою страну и развивать российский спорт».
🏆 Или стать тренером: «Можно подумать о том, чтобы стать тренером. Но ведь не каждый хороший боксер может стать хорошим тренером. Не знаю, смогу ли тренировать. Быть тренером – большой труд. Если говорить о функционерах, то тут тоже нужны знания, умение и тот же труд».
👦🏻 Вариант работы с детьми: «Хочется связать себя с детским спортом. Чтобы дети росли здоровые, умные и сильные. И сильные не только физически, но и в духовном плане».