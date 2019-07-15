Лебедев выходил на ринг в тельняшке и берете ВДВ, но даже не служил. Десантники одобряют
Денис Лебедев в 39 лет официально закончил с боксом. 35 боев – и всего два поражения: от Марко Хука и Мурата Гассиева (вы точно помните тот бой из-за гигантской гематомы под глазом Лебедева). Его запомнят не только по воодушевляющей карьере, но и по появлению на ринге в образе боксера-десантника в тельняшке и с голубым беретом на голове.
Патриотично и мужественно, но такой вид постоянно разжигал споры между зрителями: одних все устраивало, потому что так Лебедев популяризировал ВДВ через спорт; других – бесило, потому что у него вроде бы нет на это права. Все потому что он никогда не служил в ВДВ. И даже в армии.
Хотя после окончания школы вместо поступления в университет Лебедев по советам отца и тренера по боксу пошел в армию, но вместо обычной службы там – спортрота ЦСКА и регулярные тренировки. Лебедев отмечает, что именно там он сильно вырос как боксер, но с реальной службой так и не соприкоснулся.
«Да, я никогда не служил в ВДВ, но у меня внутри, с левой стороны, где сердце, сидит такой десантник, что иногда мне даже самому становится жутковато», – защищается от критиков Лебедев.
Однажды десантники попросили Лебедева выйти на ринг в тельняшке – и понеслось
2007 год. Карьера Лебедева затухла, хотя к тому моменту он провел 13 боев на профессиональном уровне и оставался чемпионом России. Бокс почти не приносил денег, поэтому в течение четырех лет Лебедев работал телохранителем в Крыме и катался по Украине в поисках подработок, чтобы содержать семью.
Возвращение в большой бокс началось после переезда в подмосковный Чехов. Там же вспыхнула любовь к ВДВ. Боксер Александр Поветкин познакомил Лебедева с представителями 45-го полка специального назначения ВДВ (теперь он с ними дружит) и помог перезапустить карьеру, связав со своим менеджером Владимиром Хрюновым.
Перед возвращением на ринг накануне дня ВДВ десантники попросили Лебедева выйти на бой в тельняшке, чтобы сделать сюрприз подполковнику. «Я ответил только два слова: «Сочту за честь», – вспоминает Лебедев. Теперь день ВДВ – один из его любимых праздников, и вместе с Поветкиным он часто выступает как почетный гость на мероприятиях, связанных с воздушно-десантными войсками. Ветераны ВДВ часто поздравляли Лебедева с победами и отмечали его «десантный характер».
«Десантники – это мужественные ребята, выполняющие нелегкие задачи. И мне очень приятно, что мне доверяют честь десантного флага», – говорит Лебедев. Он дружит со многими десантниками (некоторые из них – Герои России) и вдохновляется их мужественностью. Еще больше его цепляют истории самих десантников: например, Герой России Владимир Селиверстов сказал Лебедеву, что из-за него его сын занялся боксом.
В 2011 году Лебедева даже приняли в «Союз десантников России». Экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов сделал его военнослужащим запаса. Все официально: с удостоверением и погонами. Тогда же он один день провел в рядах ВДВ.
Выходил на ринг под гимн ВДВ и выступал с песней десантников на сцене
Перед первым боем после возвращения в большой бокс Лебедев услышал и проникся песней «Полосатая натура». Ансамбль «Голубые береты» одобрил, чтобы он выходил под нее на ринг: «После того боя я сам подошел к ребятам-десантникам: «А можно теперь мне всегда выходить на ринг в форме ВДВ под эту песню?». Ответ получил на следующий день: «Давай, Дэн, вперед». С этой песней в прошлом году Лебедев выступал на юбилейном концерте ансамбля в Crocus City Hall.
Творчество «Голубых беретов» и жанр фолк нравится Лебедеву больше, чем современная музыка. Особенно его впечатляет песня «Расплескалась синева» – гимн ВДВ и впоследствии атрибут выхода Лебедева на ринг. Он говорит, что эта песня сразу понравилась не только ему, но и его семье.
Дарил берет десантника Тайсону. ВДВ-шникам из Сибири это не понравилось
В 2017 году Тайсон как почетный гость посетил Synergy Global Forum в Москве. На мероприятии Лебедев вместе с боксером Русланом Проводниковым подарил и надел ему на голову голубой берет, а после этого – объяснялся перед десантниками из Сибири. Тем не понравилось, что символ ВДВ подарили человеку, который с войсками вообще никак не соприкасается.
Лебедев ничего плохого в этом не увидел, отметил «русский характер» Тайсона и сказал, что его поступок одобрили десантники 45-го полка спецназначения: «Этот берет – он переходной, не боевой. Это подарок, символ того, что Тайсон – человек, который всего добился сам, у него не было легких путей».