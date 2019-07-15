Лебедев выходил на ринг в тельняшке и берете ВДВ, но даже не служил. Десантники одобряют

Денис Лебедев в 39 лет официально закончил с боксом. 35 боев – и всего два поражения: от Марко Хука и Мурата Гассиева (вы точно помните тот бой из-за гигантской гематомы под глазом Лебедева). Его запомнят не только по воодушевляющей карьере, но и по появлению на ринге в образе боксера-десантника в тельняшке и с голубым беретом на голове.

Патриотично и мужественно, но такой вид постоянно разжигал споры между зрителями: одних все устраивало, потому что так Лебедев популяризировал ВДВ через спорт; других – бесило, потому что у него вроде бы нет на это права. Все потому что он никогда не служил в ВДВ. И даже в армии.