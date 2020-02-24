Тайсон Фьюри – это шоу крайностей. От депрессии, психоза, наркотиков. До успеха, заедаемого беконом
Победа Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером – двойной перформанс:
а) выкинутое полотенце команды Уайлдера, 30 побед Фьюри за 31 бой и слизанная с шеи Уайлдера кровь.
б) царский выход, когда Фьюри надел корону и уселся на трон, пока его несли до ринга. После победы он исполнил песню American Pie Дона Маклина.
Просто Фьюри любит эпатаж и не парится. Это часть его философии
• В 2015 году Фьюри приехал на пресс-конференцию боя с Кличко на желтом Ламборгини в костюме Бэтмена. Шоу продолжилось, когда в зале появился Джокер. Фьюри задержал его и показал пальцем на Кличко: «Ты следующий». После этого – чемпионство в пяти версиях, прерванная 11-летняя серия Кличко без поражений и спетая для жены в ринге песня Элвиса Пресли.
• В 2016 году в твиттере написал, что уходит из бокса: «Это все куча дерьма. Я величайший, и я завершил карьеру». Через три часа вернулся. На следующий год ситуация повторилась в инстаграме.
• Летом-2019 вышел на бой с Томом Шварцем в образе Аполло Крида из фильма «Рокки 4». После победы спел песню I Don't Want to Miss a Thing группы Aerosmith и посвятил ее жене.
• На встрече с болельщиками заставил журналистку Мишель Джой Фелпс залпом выпить бутылку пива. Фанаты заценили.
• В 2019 году дебютировал в WWE и нокаутировал Брауна Строумана. По данным Metro, за это Фьюри получил 15 миллионов долларов.
«Ты делаешь то, что должен делать, и двигаешься дальше. Никаких «если», «но» или «почему», – акцентирует Фьюри.
Прессинг от победы над Кличко загнал Фьюри в депрессию, наркотики и 160 кг. Но он вернулся: восемь литров воды в день, мастурбация, психиатр
В 2016 году Фьюри на 2,5 года приостановил карьеру и провалился в депрессию. Сначала у него забрали титул IBF, потому что он отказался от обязательной защиты, чтобы сконцентрироваться на реванше с Кличко – Фьюри выкинул его в унитаз. В октябре-2016 он сам отдал титулы IBO, WBA и WBO и объяснил это проблемами с психикой.
Вместо славы – жесткий пресс, проверки на допинг шесть дней в неделю и расистские нападки в Великобритании. Ситуация обострилась, когда Фьюри с семьей не пустили в ресторан из-за корней: «Меня не принимают в этой стране. Я цыган, всегда буду цыганом и никогда не изменюсь, вот и все. Я всегда буду толстым и белым. Я чемпион, но меня считают бродягой. Я уезжаю из этой страны и отправляюсь в США, где лучше думают о чемпионах».
Найденные из-за этого в допинг-пробе наркотики отняли у Фьюри боксерскую лицензию. За это время он раздулся до 160 килограммов, влез в кокаин и за неделю уничтожал от 80 до 100 пинт пива. «Совсем слетел с катушек. Я ненавидел этого человека – человека, которым я стал», – бесился Фьюри. После пьяных загулов он возвращался домой, падал на колени и плакал: «Пожалуйста, Боже, если есть какой-нибудь способ вернуть меня назад, покажи мне план, покажи мне путь…».
Фьюри ходил к психиатрам, чтобы поправить нервы: «Они говорят, что у меня биполярное расстройство и маниакально-депрессивный психоз». Победы выкинули его из нормальной жизни – Фьюри не хотел просыпаться по утрам, думал о самоубийстве, но: «Это плохо говорить, когда у тебя трое детей и прекрасная жена, не так ли? Я больше не хочу жить. Если бы я мог лишить себя жизни и не был бы христианином, я бы сделал это за секунду. Надеюсь, что кто-то убьет меня прежде, чем я это сделаю. Мне придется провести вечность в аду».
Фьюри справился: «Если я могу победить депрессию, я могу победить все, что угодно». Он откинул депрессию, восстановил лицензию и вернулся летом-2018. Перед боем с Сефером Сефери Фьюри скинул больше 50 килограммов и дошел до веса в 119 килограммов. Чтобы сбросить так много, Фьюри сел на «грязную» кето-диету [низкоуглеводная диета, когда организм берет энергию из жировых запасов организма и активно их сжигает], занялся тяжелой атлетикой и перешел к легким весам, когда избавился от лишних килограммов.
«Тонны жареного мяса с сыром, майонезом, беконом, яйцами и колбасой – моя идеальная диета. Я думал, что это не может быть диетой, и не собирался терять вес на этом, но потерял», – говорил Фьюри. Диетолог Грег Мариотт отмечал, что в день Фьюри потреблял 5,5 тысяч калорий и почти половину тратил в спортзале.
Для восстановления скорости и резкости движений Фьюри плавал в бассейне и боксировал с тенью. Отдельный кейс – подготовка к реваншу с Деонтеем Уайлдером:
– пяти/шестиразовое питание + восемь литров воды в день;
– мастурбировал семь раз в день, чтобы поднимать тестостерон;
– отказ от социальных сетей и гаджетов;
– окунал руки в бензин на пять минут, чтобы их укрепить;
– строгий режим сна (21:30 – отбой, 7:00 – подъем).
Как так? Фьюри бесконечно чудит и бьется о проблемы, но вообще не проигрывает
Вадим Фурсов, комментатор «Матч ТВ»: «Это в большей мере позерство и способ привлечения внимания к своей персоне, чтобы завоевывать интерес зрителя, хайповать и повышать спрос на свои бои. Да, Фьюри может хорошо покушать или гульнуть, но в нужный момент собирается с мыслями и силами, чтобы подготовиться.
Фьюри наделен феноменальным талантом, но не сказать, что он легендарная личность, как супертяжи 90-х – Тайсон и Холифилд. Ему помогают талант и британская школа бокса, которой он хорошо пользуется. И сумасшедшие физические параметры.
История бойцовского спорта знает много случаев, когда атлет ведет разгульный образ жизни, но это не мешает ему выносить соперников с ринга. Фьюри слегка за 30. Если вспомнить человека, в честь которого его назвали – Майка Тайсона, то тот тоже баловался многими нехорошими вещами. Но природный талант и здоровье позволяли ему сносить оппонентов одного за другим. Остается представлять: что бы с ним было, если бы он фанатично режимил при тех качествах, которые ему дала природа?
Так же и с Тайсоном Фьюри. Он остается спортсменом, который может позволить себе лишка. В нужный момент он выходит в ринг и уничтожает оппонентов. Кто бы там ни был – Деонтей Уайлдер или Владимир Кличко. Фьюри расчетливо работает на зрителя. Простому человеку симпатичны персонажи, которые не идеальны, а обладают недостатками и закидонами, которые присущи им. Невольно они начинают симпатизировать такому парню. Фьюри же производит впечатление добродушного мужика. Это вызывает дополнительные симпатии.
Фьюри – это все вместе взятое: раздолбай с признаками гениальности и тонкий стратег».
Роман Мазуров, комментатор «Матч ТВ»: «Фьюри – тончайший стратег. Если вспомнить бой с Кличко, когда он разжигал страсти и показывал миру, что он клоун, как Дэвид Хэй и многие-многие другие. Его именно так все и воспринимали, что это человек никто и ничто. А он вышел и обыграл лучшего тяжеловеса современности.
Это тончайший расчет. Реальная стратегия. Возможно, с Уайлдером она и сработала, потому что он уповает на свой удар. Был уверен, что Уайлдер не положит Фьюри. Он и не смог. Что получится наоборот – никто не ожидал.
Весь образ – правда. Он близок к народу. Может употреблять наркотики, бухать, жиреть. Ирландский Саша Емельяненко – только женщин не насилует и документы не отбирает. Когда надо, он собирается. В какой он форме вышел с Уайлдером? Просто тростинка. Реальный ум, тактика и стратегия.
Несмотря на габариты, он очень подвижный и легкий. Раньше думалось, что он не обладает таким жестким ударом. Выяснилось, что обладает. Высокий, очень большой, но очень подвижный, поэтому по нему очень сложно попасть. Это и талант, и огромная работа».