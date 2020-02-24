Тайсон Фьюри – это шоу крайностей. От депрессии, психоза, наркотиков. До успеха, заедаемого беконом

Победа Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером – двойной перформанс:

а) выкинутое полотенце команды Уайлдера, 30 побед Фьюри за 31 бой и слизанная с шеи Уайлдера кровь.

б) царский выход, когда Фьюри надел корону и уселся на трон, пока его несли до ринга. После победы он исполнил песню American Pie Дона Маклина.

Просто Фьюри любит эпатаж и не парится. Это часть его философии

• В 2015 году Фьюри приехал на пресс-конференцию боя с Кличко на желтом Ламборгини в костюме Бэтмена. Шоу продолжилось, когда в зале появился Джокер. Фьюри задержал его и показал пальцем на Кличко: «Ты следующий». После этого – чемпионство в пяти версиях, прерванная 11-летняя серия Кличко без поражений и спетая для жены в ринге песня Элвиса Пресли.

• В 2016 году в твиттере написал, что уходит из бокса: «Это все куча дерьма. Я величайший, и я завершил карьеру». Через три часа вернулся. На следующий год ситуация повторилась в инстаграме.

• Летом-2019 вышел на бой с Томом Шварцем в образе Аполло Крида из фильма «Рокки 4». После победы спел песню I Don't Want to Miss a Thing группы Aerosmith и посвятил ее жене.

• На встрече с болельщиками заставил журналистку Мишель Джой Фелпс залпом выпить бутылку пива. Фанаты заценили.

• В 2019 году дебютировал в WWE и нокаутировал Брауна Строумана. По данным Metro, за это Фьюри получил 15 миллионов долларов.