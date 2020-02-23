Королевский прикид, блестящий костюм с черепом – в этом Фьюри и Уайлдер вышли на бой

В 2014-м состоялся первый бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Итог – ничья после 12 раундов. Их реванш был долгожданным событием. И сами боксеры сделали все, чтобы сделать из своего второго поединка настоящее шоу с самого начала.

Фьюри появился в короне, на троне – его вынесли аниматоры, переодетые в рабов.