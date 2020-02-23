Королевский прикид, блестящий костюм с черепом – в этом Фьюри и Уайлдер вышли на бой
В 2014-м состоялся первый бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Итог – ничья после 12 раундов. Их реванш был долгожданным событием. И сами боксеры сделали все, чтобы сделать из своего второго поединка настоящее шоу с самого начала.
Фьюри появился в короне, на троне – его вынесли аниматоры, переодетые в рабов.
У Уайлдера был тоже эффектный костюм – черный, блестящий, с маской в виде черепа. Чем ближе Уайлдер подходил к рингу, тем ярче светился его костюм.
В социальных сетях Уайлдера сразу же сравнили с Сауроном из «Властелин колец» (главный злодей трилогии Толкиена).
Уайлдер любит эффектные костюмы. Перед прошлым боем (с Луисом Ортисом) он вышел в похожем костюме, но в бело-желтой расцветке. А вот фото с награждения.
Кстати, ранее Фьюри тоже появлялся в крутом образе. Об этом мы подробнее писали здесь.