Деонтей Уайлдер
бокс
Тайсон Фьюри
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#Деонтей Уайлдер #бокс #Тайсон Фьюри

Королевский прикид, блестящий костюм с черепом – в этом Фьюри и Уайлдер вышли на бой

23 февраля, 08:34

В 2014-м состоялся первый бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Итог – ничья после 12 раундов. Их реванш был долгожданным событием. И сами боксеры сделали все, чтобы сделать из своего второго поединка настоящее шоу с самого начала.

Фьюри появился в короне, на троне – его вынесли аниматоры, переодетые в рабов.

У Уайлдера был тоже эффектный костюм – черный, блестящий, с маской в виде черепа. Чем ближе Уайлдер подходил к рингу, тем ярче светился его костюм.

В социальных сетях Уайлдера сразу же сравнили с Сауроном из «Властелин колец» (главный злодей трилогии Толкиена).

Уайлдер любит эффектные костюмы. Перед прошлым боем (с Луисом Ортисом) он вышел в похожем костюме, но в бело-желтой расцветке. А вот фото с награждения.

ZUMAPRESS/Global Look Press

Кстати, ранее Фьюри тоже появлялся в крутом образе. Об этом мы подробнее писали здесь.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
У нас есть текст о Деонтее Уайлдере:
Болезнь дочери привела Уайлдера в бокс. В итоге: неуязвимость, книжки про победы для детей, вдохновение для города
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