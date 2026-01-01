Тайсон Фьюри

Дата рождения
12 августа 1988 г.
Инфо
Британский боксер-профессионал
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Бокс
Фьюри проведет бой против Уайта. WBC объявил об обязательной защите
#Тайсон Фьюри
Бокс
Фьюри и Усик имеют 30 дней на договоренность по бою за звание абсолютного чемпиона мира
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Фьюри в два раза превзошел Уайлдера по ударам
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Результаты боев из основного карда боксерского шоу в Лас-Вегасе
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Уайлдер проиграл два боя за профессиональную карьеру. Оба – Фьюри
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Фьюри нокаутировал Уайлдера. Оба боксера побывали в нокдаунах
#Фьюри – Уайлдер
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Материалы
Что окружает потенциальный бой Усик – Фьюри: реален ли он вообще и почему оба говорят о завершении карьеры
#Александр Усик
Уайлдер говорил, что его сила не ослабевает и в 12-м раунде. Сам поплыл к четвертому – упал после нокдауна, а потом очень медленно двигался
#Деонтей Уайлдер
Эмоции Фьюри после победы: плакал, хвалил Уайлдера (хотя они много и жестко ругались), а потом снова спел 🎤
#Тайсон Фьюри
Сколько Фьюри заработал за третий бой против Уайлдера
#Фьюри – Уайлдер
Костюм Уайлдера для боя против Фьюри посвящен предкам. Он называет себя воином из нигерийского племени, хотя родился в США
#Деонтей Уайлдер
Фьюри расслаблялся перед боем с Уайлдером: валялся на подушке, пел и троллил тренера Уайлдера
#Тайсон Фьюри
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