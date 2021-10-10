Костюм Уайлдера для боя против Фьюри посвящен предкам. Он называет себя воином из нигерийского племени, хотя родился в США
Деонтей Уайлдер вышел на третий бой против Тайсона Фьюри в таком виде:
Так это было на видео:
Так вышел Тайсон Фьюри:
Костюм Уайлдера для нового боя с Фьюри разрабатывали Космо Ломбино и Донато Кроули. The Sun пишет, что они с 2018 года занимаются оформлением выходов Уайлдера на бои. Именно Ломбино и Кроули оформляли легендарный костюм Уайлдера (можно посмотреть тут) для его второго поединка против Тайсона Фьюри. Тогда Уайлдер посчитал костюм слишком тяжелым.
Это было одним из оправданий поражения от самого Уайлдера. Ломбино и Кроули позже рассказали, что он разговаривал с ними после боя. Именно Уайлдер стал инициатором продолжения сотрудничества с этими дизайнерами. Ломбино и Кроули называют развлечением и фактором страха моменты выхода Уайлдера на бой. Им нравится работать в боксе.
В том же интервью The Sun они раскрывали идею последней разработки: «Это особенный костюм для Деонтея. Он попросил нас использовать красный и черный цвета, которые отсылают к африканским корням Уайлдера. Красный цвет – война, черный – похороны. Мы придумали элемент сюрприза, который заставит людей отдать дань уважения африканскому племени Эдо».
Что еще об этом нужно знать:
🇳🇬 Все пошло от Королевства Бенин – так по-другому называются предки людей Эдо (или племени). Оно никак не относится к государству Бенин из Западной Африки. Королевство Бенин существовало до 1897 года, пока не попало под аннексию Британской Империи. Народность Эдо и сейчас проживает в Южной Нигерии – в штате Эдо.
🇳🇬 Подробно о людях Эдо рассказывал футболист Питер Одемвингие (да-да, он тоже от них): «Бенин – не только самостоятельная африканская страна, но и древнее государство на территории современной Нигерии. Столица штата Эдо – Бенин-Сити, предки отца из тех мест, наш язык четвертый по популярности в стране».
🇳🇬 Деонтей Уайлдер родился в Таскалусе штата Алабама. Он имеет американское гражданство. Еще в конце сентября Уайлдер рассказал о своем происхождении в инстаграме. Он специально отслеживал корни и выяснил: «Я родился, чтобы быть воином. Человек Има Эдо. По моим венам течет эта кровь. Я король».
🇳🇬 В одном из летних интервью Уайлдер анонсировал, что сам скоро поедет в Нигерию: «Мое племя – это племя Эдо в Нигерии. Я хочу вернуться и узнать больше о культуре, выяснить больше информации. Есть много вещей, с которыми мы связаны, но ничего о них не знаем. Я с удовольствием поеду туда и поищу больше информации о племени».
🇳🇬 Уайлдер упомянул нигерийские корни еще во время встречи перед первым боем с Фьюри. Тот тогда выяснял, почему Уайлдер уверен в победе над ним и называет себя Бронзовым бомбардировщиком. Ответ: «Это может быть дух. Это даже может быть дух предков. Кто знает? Ведь я наполовину нигериец».
🇳🇬 Во втором бою Фьюри и Уайлдера тоже были отсылки к Нигерии. Тайсон Фьюри тогда выступал с капой, на которой было написано название страны. Английские СМИ посчитали это насмешкой над Энтони Джошуа – у него тоже есть связь с Нигерией. В 2017-м Фьюри называл себя нигерийским кошмаром, когда рассуждал о Джошуа.
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