Костюм Уайлдера для боя против Фьюри посвящен предкам. Он называет себя воином из нигерийского племени, хотя родился в США

Костюм Уайлдера для нового боя с Фьюри разрабатывали Космо Ломбино и Донато Кроули. The Sun пишет, что они с 2018 года занимаются оформлением выходов Уайлдера на бои. Именно Ломбино и Кроули оформляли легендарный костюм Уайлдера (можно посмотреть тут) для его второго поединка против Тайсона Фьюри. Тогда Уайлдер посчитал костюм слишком тяжелым.

Это было одним из оправданий поражения от самого Уайлдера. Ломбино и Кроули позже рассказали, что он разговаривал с ними после боя. Именно Уайлдер стал инициатором продолжения сотрудничества с этими дизайнерами. Ломбино и Кроули называют развлечением и фактором страха моменты выхода Уайлдера на бой. Им нравится работать в боксе.

В том же интервью The Sun они раскрывали идею последней разработки: «Это особенный костюм для Деонтея. Он попросил нас использовать красный и черный цвета, которые отсылают к африканским корням Уайлдера. Красный цвет – война, черный – похороны. Мы придумали элемент сюрприза, который заставит людей отдать дань уважения африканскому племени Эдо».