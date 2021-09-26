Что известно о реванше Усик – Джошуа: новый бой прописан в контракте, есть возможное место
Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Бой проходил в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма», где присутствовали более 66 тысяч зрителей. Энтони Джошуа проиграл во второй раз за карьеру – и впервые это произошло в Великобритании. До этого у Джошуа было поражение от Руиса, но во втором бою он взял реванш и вернул все пояса.
Подобная возможность есть у Джошуа и сейчас. Мы рассказывали в отдельной новости о реванше, который прописан еще в контракте первого боя Усик – Джошуа. Такой пункт активировался именно в случае поражения Джошуа. Все подтверждал промоутер Александр Красюк. Он называл победу Усика наиболее вероятным сценарием.
Сразу после победы Усик провел пресс-конференцию. Главные высказывания о реванше:
🥊 «Я люблю вызовы. Энтони Джошуа – наш следующий соперник».
🥊 «Где бы я реально хотел [реванш]? Блин. На «Олимпийском» [в Киеве]».
🥊 «Он будет пытаться стать лучше. Возможно, решится. Возможно, нет. Это его проблема».
Позже пресс-конференцию провел Энтони Джошуа. Когда он отвечал на вопрос о желании реванша с Усиком, то ответил в процентах – 110. Еще он выкладывал такой твит после боя: «Сохраняйте позитивный настрой, даже если весь мир рушится перед вами. Лондон, я люблю тебя. Благодарен тебе каждый раз!».
Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что Энтони Джошуа хочет немедленно провести реванш против Александра Усика: «Это будет действительно сложно, потому что уверенность Усика станет заоблачной». Важно, что сейчас все зависит именно от Джошуа. Он обладает возможностью активации пункта о реванше. Хирн же пока поздравляет Усика с победой у себя в соцсетях.
Энтони Джошуа считается домашним чемпионом. Почти все бои (кроме двух) он проводил в Великобритании. До боя с Усиком он постоянно там побеждал. Карьера Усика складывается интереснее – с путешествиями. В Киеве он в последний раз дрался еще в 2015-м. Потом были поединки в Польше, США, Германии, Латвии, России и Великобритании.
Победа над Джошуа принесла Усику чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. Это важные титулы, но в тяжелом весе остается еще один – WBC. Им прямо сейчас владеет Тайсон Фьюри. В октябре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Следующий пункт Усика – реванш с Джошуа. Дальше возможна встреча Усика и Фьюри, если оба выиграют новые бои.
Усик и Джошуа пообщались сразу после боя. В их взаимоотношениях ничего не изменилось:
На пресс-конференции после боя Усик обозначил такие дальнейшие карьерные желания: