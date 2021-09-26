Что известно о реванше Усик – Джошуа: новый бой прописан в контракте, есть возможное место

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Бой проходил в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма», где присутствовали более 66 тысяч зрителей. Энтони Джошуа проиграл во второй раз за карьеру – и впервые это произошло в Великобритании. До этого у Джошуа было поражение от Руиса, но во втором бою он взял реванш и вернул все пояса.

Подобная возможность есть у Джошуа и сейчас. Мы рассказывали в отдельной новости о реванше, который прописан еще в контракте первого боя Усик – Джошуа. Такой пункт активировался именно в случае поражения Джошуа. Все подтверждал промоутер Александр Красюк. Он называл победу Усика наиболее вероятным сценарием.

Сразу после победы Усик провел пресс-конференцию. Главные высказывания о реванше:

🥊 «Я люблю вызовы. Энтони Джошуа – наш следующий соперник».

🥊 «Где бы я реально хотел [реванш]? Блин. На «Олимпийском» [в Киеве]».

🥊 «Он будет пытаться стать лучше. Возможно, решится. Возможно, нет. Это его проблема».