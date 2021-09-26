Александр Усик
Усик – Джошуа
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Усик #Усик – Джошуа

Чемпионский гопак Усика – флешбэк победы на Олимпиаде-2012. Он постоянно танцует на тренировках и юбилеях

3 часа назад
Николай Живоглядов

Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO. Первые эмоции после победы мы собрали здесь.

Matchroom Boxing

Джошуа впервые в карьере проиграл в Великобритании. Бой прошел в Лондоне – это важное место для обоих боксеров. В 2012 году там они стали олимпийскими чемпионами: Джошуа взял золото в тяжелом весе, Усик – в первом тяжелом. Эту деталь перед их боем вспомнил твиттер Олимпийских игр:

Победу на Олимпиаде-2012 Усик отпраздновал национальным украинским танцем гопак. В 2018 году перед боем против Тони Беллью журналисты спросили его о чемпионском атрибуте: «Все зависит от внутреннего состояния. Если сердце скажет мне это сделать, тогда да, возможно, что-то сделаю».

Через восемь лет после победы на Олимпийских играх он напомнил о танце подписчикам в инстаграме:

После победы над Джошуа Усик повторил танец с национальным флагом 🇺🇦. На ринге его поздравил Виталий Кличко, а потом в соцсетях – президент Украины Владимир Зеленский. Хобана:

Усик любит танцевать. Его жена занималась танцами. Первый тренер Усика Сергей Лапин рассказывал

«Танцы – это такой полумиф. У него супруга занималась танцами. А так он до бокса немного занимался каратэ, футболом, а при мне танцами он уже не мог бы заниматься, потому что у нас тренировки начинались с 15 часов и шли до 18, и до 19, и дольше».

Так было на тренировке перед боем с Джошуа:

В мае Усик написал: «Я не хочу грустить, буду танцевать».

Так Усик танцевал на праздновании 30-летия Василия Ломаченко:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS / GLOBAL LOOK PRESS
Николай Живоглядов
Автор. Самые длинные тексты.
Еще по теме
Усик мог все закончить нокаутом. Джошуа уже сидел на канатах и просто улыбался
Усик сразу после победы: упал на колени, перекрестился, заплакал, показал язык. И сказал: «Ты не видел лучшего Усика»
Сколько Усик заработал за чемпионский бой против Джошуа
Усик вышел на бой против Джошуа в костюме, который напоминает скафандр. Потому что его вдохновляет Илон Маск
Усик и православие. Пишет стихи о боге, возит на бои иконы, свечи и святую воду, стал верующим, когда чуть не умер
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Усик
#Усик – Джошуа