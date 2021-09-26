Чемпионский гопак Усика – флешбэк победы на Олимпиаде-2012. Он постоянно танцует на тренировках и юбилеях

Победу на Олимпиаде-2012 Усик отпраздновал национальным украинским танцем гопак. В 2018 году перед боем против Тони Беллью журналисты спросили его о чемпионском атрибуте: «Все зависит от внутреннего состояния. Если сердце скажет мне это сделать, тогда да, возможно, что-то сделаю».

Через восемь лет после победы на Олимпийских играх он напомнил о танце подписчикам в инстаграме: