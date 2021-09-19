Сколько Усик заработает за чемпионский бой против Джошуа

Конкретные цифры по доходам бойцов дает сайт SportingFree. Сразу предупреждаем: у этой информации нет подтверждения. Обычно доходы боксеров официально не раскрываются, а конкретные цифры по итогу могут быть абсолютно разными. Они зависят от суммы гарантированного дохода за бой и доли от продажи его платных трансляций.

SportingFree пишет, что Энтони Джошуа гарантированно получит 10 миллионов долларов за этот бой. Общая сумма его доходов оценивается примерно в 50 миллионов долларов. Доход Усика составит минимум 3 миллиона долларов. При удачных продажах PPV он вырастет примерно до 15 миллионов долларов . SportingFree указывает, что PPV распределятся в соотношении 60 на 40.

Вопрос денег – один из главных при проведении боя Энтони Джошуа и Александра Усика. Промоутер Эдди Хирн рассказывал, что Усик требовал около 3 миллионов долларов за отсрочку боя против Джошуа. Тогда Джошуа собирался на бой с Фьюри, но вмешался еще один боец. Все сорвалось – и платить Усику не пришлось. Мы подробно писали об этом в отдельном материале.