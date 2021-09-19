Сколько Усик заработает за чемпионский бой против Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа проведут боксерский поединок на стадионе «Тоттенхэма». Бой соберет около 60 тысяч зрителей – билеты были раскуплены за сутки после старта продаж. Для Усика это будет третий поединок в тяжелом весе. Усик оспорит титулы WBA Super, WBO и IBF. Ими владеет Энтони Джошуа, в карьере которого было только одно поражение (у Усика – ноль).
Известно, что при проведении боя Усик – Джошуа гонорары распределятся в соотношении 80:20. 80% всех денег уйдут Джошуа, Усик получит только 20%. Промоутер Александр Красюк рассказывал, что сторона Усика хочет сделать доходы максимальными. Он же говорил, что Усик заработает миллионы долларов. Если он победит Джошуа, то это будут десятки миллионов.
Конкретные цифры по доходам бойцов дает сайт SportingFree. Сразу предупреждаем: у этой информации нет подтверждения. Обычно доходы боксеров официально не раскрываются, а конкретные цифры по итогу могут быть абсолютно разными. Они зависят от суммы гарантированного дохода за бой и доли от продажи его платных трансляций.
SportingFree пишет, что Энтони Джошуа гарантированно получит 10 миллионов долларов за этот бой. Общая сумма его доходов оценивается примерно в 50 миллионов долларов. Доход Усика составит минимум 3 миллиона долларов. При удачных продажах PPV он вырастет примерно до 15 миллионов долларов. SportingFree указывает, что PPV распределятся в соотношении 60 на 40.
Вопрос денег – один из главных при проведении боя Энтони Джошуа и Александра Усика. Промоутер Эдди Хирн рассказывал, что Усик требовал около 3 миллионов долларов за отсрочку боя против Джошуа. Тогда Джошуа собирался на бой с Фьюри, но вмешался еще один боец. Все сорвалось – и платить Усику не пришлось. Мы подробно писали об этом в отдельном материале.
Тот же промоутер Хирн обвинял Усика в затягивании переговоров о бое с Джошуа. Он говорил: «Усик не считает этот поединок спортивным шансом. С самого начала мы получили от него только одно сообщение: «Я хочу больше денег». Такие слова Хирн говорил за месяц до официального подтверждения договоренности между Усиком и Джошуа.
Сам Усик подробно рассказывал об отношении к деньгам и своем реальном состоянии. В феврале 2021 года оно оценивалось всего в 5 миллионов долларов. Усик объяснял, что в этой информации нет правды. Его слова: «Есть налоги, команда, промоутеры, затраты. Если спортсмену половина остается с гонорара, то это очень круто».
В другом интервью Усик прояснял, что не ищет никакой мотивации в деньгах. Главное для него – спортивные результаты. Поэтому Усик уже добился статуса абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Позже сменил категорию, чтобы выиграть и там. Усик был официальным претендентом на титул WBO с 2019 года. Тут мы писали о его доходах за поединок с Чисорой.
Прогноз на бой Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
Когда и где пройдет бой Усик – Джошуа