Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
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#Усик – Джошуа #Александр Усик #Энтони Джошуа

Усик победил Джошуа. Он не проиграл ни одного боя за карьеру

41 минуту назад

🇺🇦 Александр Усик в Лондоне победил 🇬🇧 Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO. 

Поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей: 117-112, 116-112, 115-113.

Это первый бой между Усиком и Джошуа. Между боксерами будет реванш, который прописан в контракте.

  • Усику 34 года. Это его третий бой в тяжелом весе. Теперь статистика – 19:0.
  • Джошуа 31 год. До боя с Усиком он выиграл 24 раза из 25 (22 боя завершились нокаутами). Это второе поражение в карьере.
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Источник:
Гол.ру
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