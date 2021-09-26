Усик победил Джошуа. Он не проиграл ни одного боя за карьеру

🇺🇦 Александр Усик в Лондоне победил 🇬🇧 Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей: 117-112, 116-112, 115-113.

Это первый бой между Усиком и Джошуа. Между боксерами будет реванш, который прописан в контракте.