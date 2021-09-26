Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
Усик победил Джошуа. Он не проиграл ни одного боя за карьеру
41 минуту назад
🇺🇦 Александр Усик в Лондоне победил 🇬🇧 Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO.
Поединок продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей: 117-112, 116-112, 115-113.
Это первый бой между Усиком и Джошуа. Между боксерами будет реванш, который прописан в контракте.
- Усику 34 года. Это его третий бой в тяжелом весе. Теперь статистика – 19:0.
- Джошуа 31 год. До боя с Усиком он выиграл 24 раза из 25 (22 боя завершились нокаутами). Это второе поражение в карьере.
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