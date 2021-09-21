Сколько Джошуа заработает за бой против Усика

Энтони Джошуа и Александр Усик проведут бой в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма». Именно там Джошуа будет защищать титулы WBA Super, WBO и IBF. Усик – обязательный претендент по линии WBO и бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе. Бой Усик – Джошуа пройдет в тяжелом весе. Там Усик проводил только два боя за карьеру.

Перед поединком Джошуа и Усика подтверждено, что деньги за чемпионский бой будут распределяться в пропорции 80:20. Усик получит только 20% от всех финансов за бой, Джошуа – 80%. Mirror первым из авторитетных СМИ назвал конкретную цифру – 15 миллионов фунтов стерлингов. Эта сумма – его гарантированные деньги за бой против Усика.

Важно, что на стадион «Тоттенхэма» придут около 60 тысяч фанатов. Такая высокая посещаемость боя связана с отменой ограничений из-за коронавируса. 15 миллионов фунтов (приблизительно 20 миллионов долларов) – это в два раза больше, чем Джошуа получил за предыдущую защиту в Лондоне против Пулева. Тогда за боем вживую наблюдала только тысяча фанатов.

Сколько Усик заработает за чемпионский бой против Джошуа