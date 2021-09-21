Сколько Джошуа заработает за бой против Усика
Энтони Джошуа и Александр Усик проведут бой в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма». Именно там Джошуа будет защищать титулы WBA Super, WBO и IBF. Усик – обязательный претендент по линии WBO и бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе. Бой Усик – Джошуа пройдет в тяжелом весе. Там Усик проводил только два боя за карьеру.
Перед поединком Джошуа и Усика подтверждено, что деньги за чемпионский бой будут распределяться в пропорции 80:20. Усик получит только 20% от всех финансов за бой, Джошуа – 80%. Mirror первым из авторитетных СМИ назвал конкретную цифру – 15 миллионов фунтов стерлингов. Эта сумма – его гарантированные деньги за бой против Усика.
Важно, что на стадион «Тоттенхэма» придут около 60 тысяч фанатов. Такая высокая посещаемость боя связана с отменой ограничений из-за коронавируса. 15 миллионов фунтов (приблизительно 20 миллионов долларов) – это в два раза больше, чем Джошуа получил за предыдущую защиту в Лондоне против Пулева. Тогда за боем вживую наблюдала только тысяча фанатов.
SportingFree (сайт, который часто пишет о деньгах спортсменов) давал другие цифры и рассказывал, что гарантированный доход Джошуа составит всего десять миллионов долларов. Важно, что гарантированные деньги – это только маленькая часть от большой суммы. Оба боксера получат проценты от продажи трансляций PPV. И они в любом случае будут серьезными.
Forbes рассказывал, что за Джошуа стоит десяток спонсоров. Under Armour, Jaguar Land Rover, Beats, Sky Sports и Hugo Boss – все они приносят ему дополнительные доходы. Daily Mail вспоминал, что Джошуа называет себя бойцом старой школы. Сейчас ему важнее просто драться, чем раскручивать имя ради денег. Но Джошуа хочет стать первым миллиардером в истории бокса.
Джошуа доверяет свои деньги команде, которая ими распоряжается. Обычно он защищает себя от ненужных трат. Так происходит из-за прошлого опыта. В 2009-м Джошуа попадал в тюрьму, а в 2011-м вообще был осужден на год условно. Тогда он признал вину в хранении марихуаны с целью сбыта. Потом – успешная боксерская карьера и чемпионство на Олимпиаде.
Всеми договоренностями по деньгам Джошуа управляет промоутер Эдди Хирн. The Athletic рассказывал о контракте по боям Руиса и Джошуа. За победный бой Руис заработал около 4 миллионов долларов, доход Джошуа составил около 30 миллионов (даже при поражении). Это соглашение включало в себя пункт об обязательном реванше, которым Джошуа воспользовался.
Доходы Джошуа резко возросли в 2019 году. Сейчас его активы оцениваются приблизительно в 60 миллионов фунтов (примерно 83 миллиона долларов). Почти все эти деньги Джошуа заработал на боях с Руисом и Пулевым. Главным денежным шансом в жизни Джошуа должны стать бои с Тайсоном Фьюри. Планируется, что их будет сразу два. Но сначала надо победить Усика.
Во сколько начало боя Усик – Джошуа