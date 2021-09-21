Где смотреть бой Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне. Он состоится в ночь с 25 на 26 сентября 2021 года. Поединок начнется 25 сентября после 23:00 по Москве.

Стриминговая платформа DAZN покажет бой Усика и Джошуа. Можно перейти по этой ссылке и активировать подписку. Она стоит 149 рублей в месяц.

Официальным вещателем остается Sky Sports. По этой ссылке откроется доступ к еще одной платной трансляции. Там же есть объяснение по просмотру боя.

Ожидалось, что в России бой покажет канал РЕН ТВ. Но в официальной телепрограмме канала этого боя пока нет. Если появится, мы обязательно обновим эту новость.

Усик – непобедимый боксер и бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе. Он перешел в тяжелый вес, где провел уже два боя. Именно там состоится его поединок с Джошуа.

Джошуа проигрывал только один раз за карьеру, но сразу после поражения от Энди Руиса взял у него реванш. Он владеет титулами WBA Super, WBO и IBF.

Прогноз на бой Усик – Джошуа