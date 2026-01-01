Энтони Джошуа

Дата рождения
15 октября 1989 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2012 года в категории свыше 91 кг.
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