Как Усик готовился к новому бою с Джошуа: набрал 15 кг, позвал тренера Уайлдера и по пять минут сидел под водой

Тренировочный цикл занял около четырех месяцев. В августе Усик завершил основную подготовку. В июне он говорил о тяжелых сборах, ухудшении физической формы и психологическом давлении: «Иногда просто заставляю себя улыбаться, иногда просто заставляю себя петь или делать какие-то движения. Я даже не знаю, как это объяснить».

Менеджер Эгис Климас рассказывал, что во время подготовки Усик проплывал по 10 км, проезжал по 100 км на велосипеде и около пяти минут проводил под водой без воздуха. «Плавай как акула, жаль как пчела», – подписывал Усик фотографии из бассейна.

Британский боксер Амир Хан посетил базу Усика в Дубае и отметил его форму: «Он выглядит намного больше [чем раньше] и говорил мне, что набрал еще 15 кг с момента последнего боя с Эй Джеем, так что посмотрим, насколько он будет силен». Перед первым боем Усик показал вес 100,2 кг, Джошуа – 108,8 кг.