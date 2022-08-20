Как Усик готовился к новому бою с Джошуа: набрал 15 кг, позвал тренера Уайлдера и по пять минут сидел под водой
Александр Усик проведет реванш против Энтони Джошуа. Для них это первый бой за год. Реванш предусматривался по контракту и пройдет в ночь с 20 на 21 августа в Саудовской Аравии. В феврале Усик покинул Украину для подготовки к повторному бою с Джошуа – в этом решении его поддержали братья Кличко.
После победы в первом бою Усик уснул в отеле сидя, а потом отдельно от тренера по 8-9 раз пересматривал свои действия на ринге и записывал ошибки в книжку. Теперь проведет первую защиту поясов WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе, а подготовку к ней разбавлял рыбалкой.
Как Усик готовился к реваншу: 100 км на велосипеде, проблемы с психологией, ухудшенная форма
Подготовка началась в апреле. Тогда Усик сменил образ (побрился налысо и оставил на голове только чуб) и планировал трансформировать стойку или позицию на ринге в сравнении с первым боем против Джошуа: «Все будет по-другому».
Тренировочный цикл занял около четырех месяцев. В августе Усик завершил основную подготовку. В июне он говорил о тяжелых сборах, ухудшении физической формы и психологическом давлении: «Иногда просто заставляю себя улыбаться, иногда просто заставляю себя петь или делать какие-то движения. Я даже не знаю, как это объяснить».
Менеджер Эгис Климас рассказывал, что во время подготовки Усик проплывал по 10 км, проезжал по 100 км на велосипеде и около пяти минут проводил под водой без воздуха. «Плавай как акула, жаль как пчела», – подписывал Усик фотографии из бассейна.
Британский боксер Амир Хан посетил базу Усика в Дубае и отметил его форму: «Он выглядит намного больше [чем раньше] и говорил мне, что набрал еще 15 кг с момента последнего боя с Эй Джеем, так что посмотрим, насколько он будет силен». Перед первым боем Усик показал вес 100,2 кг, Джошуа – 108,8 кг.
Кто помогал Усику: тренер Уайлдера, «будущий чемпион мира» и казахстанский боксер, который тренировался с Джошуа
По словам промоутера Александра Красюка, среди спарринг-партнеров Усика было около 10 боксеров: «Кто-то приехал раньше и уехал, чьими-то кондициями были недовольны и отправили. Брали новых».
• Один из них – тяжеловес из Казахстана Нурсултан Аманжолов. Он работал с Усиком в течение трех месяцев и увеличил внимание к нему среди казахстанских болельщиков. Менеджер Аманжолова Аамир Али рассказывал:
«Он говорит, что бывают дни, когда Усик вступает с ним в войну. Нурсултану нелегко причинить боль, но он несколько раз попадал под раздачу. Многие из его тяжеловесов отправлялись домой, если не могли оставаться в лагере. Они не успевают.
Как только Усик вернулся из Джидды с пресс-конференции, в тот же день позвонил Нурсултану в отель и сказал: «Я хочу, чтобы ты сегодня провел спарринг». Буквально сошел с самолета и сразу же начал спарринг. Аманжолов сказал, что тот был в плохом настроении».
В 2021 году Аманжолов тренировался с Энтони Джошуа четыре месяца и помогал Усику перед их первым боем. Его кандидатура выбрана из-за сходства по габаритам и тактике с Джошуа. Усик называет Аманжолова братишкой.
• Вместе с Усиком работал тренер Деонтея Уайлдера Малик Скотт. Скотт готовил Уайлдера к трилогии против Тайсона Фьюри, которая завершилась двумя поражениями из трех. Раньше Усик и Скотт спарринговали друг с другом. Уайлдер вспоминал: «Малик Скотт всегда говорит об Усике и о том, насколько он искусен. Особенно в тяжелом весе».
Промоутер Александр Красюк назвал Скотта играющим тренером и чемпионом мира по спаррингам: «В этом-то и дело, что уникальный персонаж, который умеет подстраиваться под задания, которые ставит тренерский штаб Усика. Действительно очень ценный персонаж».
• Конголезец Мартин Баколе помогал Усику перед его первым боем против Джошуа и включился в подготовку через год. Его тренер Билли Нельсон говорил: «Думаю, Мартин дал Усику лучший спарринг в карьере. Усик и его команда уважают мастерство Мартина, а один из них даже сказал, что Мартин в будущем станет чемпионом мира».
Раньше Баколе работал с Тайсоном Фьюри во время подготовки к бою с Диллианом Уайтом и тренировался вместе с Джошуа. Он спарринговал с ним перед боями против Карлоса Такама и Александра Поветкина. Тогда Джошуа дважды победил техническим нокаутом.