Сколько Джошуа заработает за реванш против Усика – это точно не рекордный гонорар

Гонорар Джошуа за второй бой против Усика: как распределяются деньги между боксерами

В СМИ было несколько волн инсайдов по заработкам боксеров за реванш Усик – Джошуа. Некоторые из них дают Джошуа сразу 100 миллионов фунтов потенциальных денег. SportsZion писал о том, что спортсмены поделят гарантированный гонорар в 130 миллионов фунтов. Якобы каждый из них получит минимум по 65 миллионов фунтов. Кажется, все это ошибочно.

Более близкой к правде остается сумма в чуть более 65 миллионов фунтов, которую в равных долях разделят Джошуа и Усик. Саудовская Аравия заплатила за права на бой 83 миллиона фунтов – об этом пишут сразу несколько источников. Только 80% от этой цифры уйдет боксерам. О распределении по половине для каждого из них рассказывал промоутер Эдди Хирн.

Энтони Джошуа отрицает, что вообще дерется за деньги. Хотя они и были его изначальной целью во время прихода в бокс. Потом позиция поменялась, когда Джошуа посмотрел на жизнь обычных людей. Мы уже рассказывали, что Джошуа – домашний чемпион. Реванш с Усиком станет для него третьим поединком за пределами Великобритании. Этот фактор мешал ему зарабатывать.