Сколько Джошуа заработает за реванш против Усика – это точно не рекордный гонорар
Александр Усик и Энтони Джошуа – соперники по второму бою за титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Впервые они подрались в сентябре 2021 года на стадионе «Тоттенхэма». В тот раз единогласно победил Усик. Теперь местом проведения реванша стала Саудовская Аравия. Считается, что именно в этом месте боксеры могут заработать максимальные гонорары.
Гонорар Джошуа за второй бой против Усика: как распределяются деньги между боксерами
В СМИ было несколько волн инсайдов по заработкам боксеров за реванш Усик – Джошуа. Некоторые из них дают Джошуа сразу 100 миллионов фунтов потенциальных денег. SportsZion писал о том, что спортсмены поделят гарантированный гонорар в 130 миллионов фунтов. Якобы каждый из них получит минимум по 65 миллионов фунтов. Кажется, все это ошибочно.
Более близкой к правде остается сумма в чуть более 65 миллионов фунтов, которую в равных долях разделят Джошуа и Усик. Саудовская Аравия заплатила за права на бой 83 миллиона фунтов – об этом пишут сразу несколько источников. Только 80% от этой цифры уйдет боксерам. О распределении по половине для каждого из них рассказывал промоутер Эдди Хирн.
Энтони Джошуа отрицает, что вообще дерется за деньги. Хотя они и были его изначальной целью во время прихода в бокс. Потом позиция поменялась, когда Джошуа посмотрел на жизнь обычных людей. Мы уже рассказывали, что Джошуа – домашний чемпион. Реванш с Усиком станет для него третьим поединком за пределами Великобритании. Этот фактор мешал ему зарабатывать.
Тайсон Фьюри готов подраться с Джошуа, если тот победит Усика. На расклады по ним влияют такие же финансовые условия. Фьюри хочет провести бой в Великобритании и сделать его бесплатным. Его условия: трансляции и билеты вообще не должны продаваться за деньги. Так это объяснил сам Фюри: «На историческом бою для Великобритании нельзя ничего заработать».
Какие факторы влияют на доход Джошуа в реванше с Усиком – от чего зависит его заработок
Изменилось само распределение гонораров. Когда Джошуа выходил на первый бой против Усика, то владел титулами и считался фаворитом. Усик находился в статусе претендента, поэтому заработал в несколько раз меньше Джошуа. Mirror писал, что в том бою Джошуа были гарантированы 15 миллионов фунтов. Предполагался еще бонус за победу – его Джошуа упустил.
The Sun объяснял, что Джошуа точно не получит в Саудовской Аравии самый высокий гонорар за карьеру. Его рекордом считается реванш с Энди Руисом – тогда Джошуа полагались сразу 46 миллионов фунтов. Бой проходил на фоне поражения от Руиса, но в той же Саудовской Аравии Джошуа победил. The Sun подтверждает цифру в 33,2 миллиона фунтов за реванш против Усика.
На такой показатель по деньгам Джошуа повлияло именно распределение 50 на 50. Доходы боксеров складываются из гарантированных денег, бонусов от трансляций и спонсорских отчислений. Обычно можно отследить только изначальные гонорары – все бонусы выплачиваются уже после боя и никогда не раскрываются. Поэтому к деньгам Джошуа точно что-то добавится.
Можно ли доверять инсайдам по деньгам в боксе и UFC? Спортсмены рассказывают, что обычно СМИ не угадывают суммы. Проблема в том, что все подобные материалы вынужденно основаны на инсайдах. Официально гонорары боксеров не раскрываются – это условие их контрактов. Поэтому мы анализируем источники и отбираем цифры, на которые опираются несколько СМИ.
Где смотреть бой Усик – Джошуа
Полный андеркард реванша Усик – Джошуа