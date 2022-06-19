Все о реванше Усик – Джошуа: почему бой постоянно переносился, а теперь пройдет в Саудовской Аравии

Кто будет фаворитом в реванше Усик – Джошуа

Боксеры-конкуренты считают Александра Усика фаворитом предстоящего боя в Саудовской Аравии. Кубрат Пулев утверждает, что Джошуа ничего не противопоставит Усику: «В нем нет ничего особенного». Мнение Тайсона Фьюри: «У Джошуа нет ничего, чтобы победить Усика». Он говорит, что только сам мог бы помочь Джошуа подготовиться к этому бою и иметь шансы на победу.

Из-за чего менялась дата проведения реванша Усик – Джошуа

Изначально самого поединка Александр Усик – Энтони Джошуа могло и не быть. Промоутеры продвигали бой Усика и Фьюри. Все упиралось в решение Фьюри – тому надо было решить вопрос с Диллианом Уайтом. Фьюри сделал так, что согласился на бой с Уайтом. Это разочаровало промоутеров: им пришлось экстренно работать над организацией боя Усик – Джошуа.