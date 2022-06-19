Все о реванше Усик – Джошуа: почему бой постоянно переносился, а теперь пройдет в Саудовской Аравии
Александр Усик и Энтони Джошуа проведут новый боксерский поединок. Их бой пройдет 20 августа. Место проведения – Саудовская Аравия. Напоминаем: в сентябре 2021 года Усик уже побеждал Джошуа в Лондоне на футбольном стадионе «Тоттенхэма». Теперь Усик владеет поясами WBA, WBO и IBF в тяжелом весе. Его реванш с Джошуа был прописан в контракте.
Кто будет фаворитом в реванше Усик – Джошуа
Боксеры-конкуренты считают Александра Усика фаворитом предстоящего боя в Саудовской Аравии. Кубрат Пулев утверждает, что Джошуа ничего не противопоставит Усику: «В нем нет ничего особенного». Мнение Тайсона Фьюри: «У Джошуа нет ничего, чтобы победить Усика». Он говорит, что только сам мог бы помочь Джошуа подготовиться к этому бою и иметь шансы на победу.
Из-за чего менялась дата проведения реванша Усик – Джошуа
Изначально самого поединка Александр Усик – Энтони Джошуа могло и не быть. Промоутеры продвигали бой Усика и Фьюри. Все упиралось в решение Фьюри – тому надо было решить вопрос с Диллианом Уайтом. Фьюри сделал так, что согласился на бой с Уайтом. Это разочаровало промоутеров: им пришлось экстренно работать над организацией боя Усик – Джошуа.
Первые конкретные сообщения о дате второго боя Усик – Джошуа появились в феврале. Тогда промоутер Эдди Хирн рассказывал, что поединок состоится в мае. И называл сразу несколько предполагаемых мест для его проведения. Приоритетом для самого Хирна была Великобритания. В марте стало известно, что Усик и Джошуа в мае не подерутся – Хирну пришлось все менять.
Новой рабочей датой стало 23 июля. Но уже в момент ее анонса Хирн допускал сдвиг еще на пару недель. Причина: раскрутка поединка. Хирн объяснял: «Задержка не была бы ни для кого серьезной проблемой. Это огромная сделка, которая заняла много времени. Мы очень довольны нашими партнерами. Мы очень довольны результатом и процессом – ждем самого боя».
20 августа – подтвержденная дата. Вот постер реванша Александр Усик – Энтони Джошуа:
Почему реванш Усик – Джошуа состоится в Саудовской Аравии
Второй бой Александра Усика и Энтони Джошуа пройдет в портовом городе Джидда. Поэтому у поединка появился такой девиз: «Ярость на Красном море». Ранее возникали конкретные новости, что реванш Усик – Джошуа пройдет на арене Jeddah Super Dome. Она вмещает 35-40 тысяч зрителей. Этот стадион знаменит тем, что имеет самый большой непрерывный купол.
Промоутер Эдди Хирн объявил о согласованном месте проведения боя еще за несколько недель до официального анонса. Украинский промоутер Александр Красюк подтверждал конкретику про Саудовскую Аравию, но говорил и о других возможных местах для поединка. Параллельно фанаты критиковали организаторов за выбор Саудовской Аравии из-за нарушений прав человека.
Энтони Джошуа проводил большинство боев в Великобритании – он считался домашним чемпионом. Но в 2019 году Джошуа подрался в Саудовской Аравии – там был его реванш с Энди Руисом. Ситуация идентичная: тогда Джошуа сначала проиграл Руису, но в Саудовской Аравии взял у него реванш. Александр Усик провел три из пяти последних боев в Великобритании.
Саудовская Аравия выбрана местом проведения реванша из-за истории с распределением денег. Джошуа просил бой в Великобритании, чтобы еще раз подраться с Усиком на домашней арене. В ответ команда Усика настояла на поездке в Саудовскую Аравию – в этом месте можно добиться максимальных доходов за бой. В первом поединке больше денег получил Джошуа.
Детали подготовки Усика и Джошуа: новый тренер и проблемы с психологией
Усик проводит спарринги вместе с конголезским боксером Мартином Баколе. Ранее тот уже помогал Усику готовиться к боям, а еще участвовал в тренировках с Тайсоном Фьюри. Из-за этого радуется Билли Нельсон – тренер Баколе. Он считает его бойцом с более разнообразной техникой, чем Джошуа. Нельсон утверждает, что команде Усика нравится работать с Баколе.
Джошуа еще в январе начал интенсивную подготовку – для этого встречался с непобежденным Флойдом Мейвезером. Тот смотрел на его тренировки и давал советы по предстоящему бою. В итоге глубокой подготовкой Джошуа занялся американский тренер Роберт Гарсия. Сам Джошуа рассказывал, что вместе с Гарсией они корректируют отдельные моменты, но не меняют стиль.
Эдди Хирн называет приход Гарсии решающим фактором. Его прогноз: Джошуа победит Усика нокаутом в первых шести раундах. У Гарсии есть всего семь недель, чтобы создать план на бой для Джошуа. Эксперты считают, что этого времени ему может не хватить. Поэтому все зависит от самого Джошуа. Гарсия уже высказался о его психологических проблемах после поражения.
Усик настраивается на второй бой с Джошуа с конца марта. Перед этим он уже думал о потенциальной встрече с Фьюри, если и во втором бою против Джошуа будет победа. Сам Фьюри пока не хочет драться профессионально. Он рассказал об остановке карьеры после нокаутирующей победы в бою с Дилланом Уайтом и желании проводить выставочные поединки.