Усик снова дрался в шортах с именем ребенка. И победил Джошуа в годовщину свадьбы
Александр Усик в бою с Энтони Джошуа забрал чемпионские пояса WBA Super, WBO, IBF и IBO. Ими до этого владел сам Джошуа. Усик победил единогласным решением, но в бою с Джошуа предусмотрена возможность реванша. Это достижение еще не делает Усика абсолютным чемпионом. Он взял три основных титула – WBA, WBO и IBF. Остается WBC, но он у Фьюри.
После боя Усик говорил о возможном нокауте и лучшей форме (подробно – тут).
Но его главные слова посвящены жене и детям (цитата по RT): «Единственное, что я хотел сделать, – это прославить этим боем своего господа Иисуса Христа. Сказать: слава богу! Победа от него. Хочу передать привет своей дочери Елизавете. Я люблю тебя. Передаю привет Кириллу и Михаилу. Сегодня 12 лет назад моя жена сказала мне «да». Я не мог проиграть в такой день».
Еще перед боем против Джошуа в сториз инстаграма Усика появились такие посты (один он репостнул):
Был и отдельный пост с таким поздравлением:
Важно: 25 сентября – это именно 12-летняя годовщина свадьбы. СМИ много раз рассказывали, что Александр Усик и его жена Екатерина сыграли свадьбу в сентябре 2009 года. Они были знакомы еще со школы – учились в параллельных классах. Сейчас у них трое детей: Лиза (11 лет), Кирилл (8) и Михаил (6).
Усик объяснял, что на улицах даже отказывает в фотографиях поклонницам. Мотивация такая: «Я очень люблю свою жену и не даю поводов для ревности вообще. Мне хочется много лет прожить с женой и отпраздновать 50 лет свадьбы».
С таким же трепетом Усик относится и к детям. Поэтому на бои он часто выходит в шортах с их именами. Обычно это происходит именно в тяжелом весе.
В 2019-м была Лиза. Тогда Усик победил Чазза Уизерспуна. Это был его дебютный бой в тяжелой весовой категории. В 2020-м – Кирилл. В новом бою Усик победил Дерека Чисору. Теперь – Михаил. Имена детей на шортах по-прежнему приносят Усику удачу: