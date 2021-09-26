Усик снова дрался в шортах с именем ребенка. И победил Джошуа в годовщину свадьбы

Александр Усик в бою с Энтони Джошуа забрал чемпионские пояса WBA Super, WBO, IBF и IBO. Ими до этого владел сам Джошуа. Усик победил единогласным решением, но в бою с Джошуа предусмотрена возможность реванша. Это достижение еще не делает Усика абсолютным чемпионом. Он взял три основных титула – WBA, WBO и IBF. Остается WBC, но он у Фьюри.

После боя Усик говорил о возможном нокауте и лучшей форме (подробно – тут).

Но его главные слова посвящены жене и детям (цитата по RT): «Единственное, что я хотел сделать, – это прославить этим боем своего господа Иисуса Христа. Сказать: слава богу! Победа от него. Хочу передать привет своей дочери Елизавете. Я люблю тебя. Передаю привет Кириллу и Михаилу. Сегодня 12 лет назад моя жена сказала мне «да». Я не мог проиграть в такой день».

Еще перед боем против Джошуа в сториз инстаграма Усика появились такие посты (один он репостнул):