Усик мог все закончить нокаутом. Джошуа уже сидел на канатах и просто улыбался
Александр Усик победил Энтони Джошуа в бою сразу за три чемпионских пояса по разным главным версиям. Поединок проходил в тяжелом весе – там, где Усик до этого провел только два боя. Джошуа до этого проигрывал только раз (в США), хотя все бои проводил в Великобритании. Это поражение стало для него первым в стране. Усик не проигрывал никогда.
Бой Усика и Джошуа продлился все 12 раундов. Все судьи отдали победу Усику – он стал чемпионом единогласным решением. Мы рассказывали важное в отдельной новости: в контракте боя предусмотрен реванш в случае поражения Джошуа. Подобное уже было в его поединках с Руисом – там все закончилось быстрой победой Джошуа во втором бою.
На стадионе «Тоттенхэма» сам Усик мог все закончить досрочно. Финальные секунды боя прошли с его полным преимуществом. Джошуа уже прижался к канатам и пытался увернуться от перчаток Усика. Когда до завершения поединка оставалось несколько секунд, Усик снизил давление. Тогда Джошуа просто улыбнулся – он все понял.
Dazn Boxing подробно показал момент окончания боя:
Во время боя Джошуа несколько раз показывал подобное поведение. Улыбался, а после одного из последних раундов вообще замахнулся на Усика. Так, что тот даже вздрогнул. Угловые говорили Джошуа перед 12 раундом, что он может нокаутировать Усика. Если сам этого захочет – так их слова расслышали комментаторы боя на РЕН ТВ.
Усик после боя подтвердил, что цели нокаутировать Джошуа у него не было: «Мой угол подтолкнул меня не делать этого. Мой тренер сказал: «Нет». Поэтому я придерживался своей работы».
Усик и Джошуа все время уважительно относились друг к другу. Обнимались на пресс-конференции, на битве взглядов и даже на взвешивании. Постоянно говорили о силе соперничества. Еще во время боя Усик – Чисора оба начали мем. «Я иду за тобой», – именно с того момента пошла легендарная фраза Усика. Мы разбирали ее тут.
Из-за такого результата подвис возможный бой Джошуа – Фьюри. Он мог состояться уже в этом году, но вмешался иск от Уайлдера. Фьюри проведет с ним уже третий поединок, а Джошуа отвлекся на обязательный бой с Усиком. Если он проиграет ему и реванш, то бой с Фьюри окажется под угрозой. Хотя предварительно они уже договорились на 2022 год.