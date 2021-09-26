Усик мог все закончить нокаутом. Джошуа уже сидел на канатах и просто улыбался

Александр Усик победил Энтони Джошуа в бою сразу за три чемпионских пояса по разным главным версиям. Поединок проходил в тяжелом весе – там, где Усик до этого провел только два боя. Джошуа до этого проигрывал только раз (в США), хотя все бои проводил в Великобритании. Это поражение стало для него первым в стране. Усик не проигрывал никогда.

Бой Усика и Джошуа продлился все 12 раундов. Все судьи отдали победу Усику – он стал чемпионом единогласным решением. Мы рассказывали важное в отдельной новости: в контракте боя предусмотрен реванш в случае поражения Джошуа. Подобное уже было в его поединках с Руисом – там все закончилось быстрой победой Джошуа во втором бою.

На стадионе «Тоттенхэма» сам Усик мог все закончить досрочно. Финальные секунды боя прошли с его полным преимуществом. Джошуа уже прижался к канатам и пытался увернуться от перчаток Усика. Когда до завершения поединка оставалось несколько секунд, Усик снизил давление. Тогда Джошуа просто улыбнулся – он все понял.

Dazn Boxing подробно показал момент окончания боя: