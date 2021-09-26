Джошуа везде ходит в наушниках из-за спонсорского контракта. Даже приехал с ними на бой против Усика

Forbes называет Джошуа гигантом маркетинга – из-за огромного количества спонсоров. Даже поражения не мешают Джошуа зарабатывать. Когда он проиграл Руису в США, в контракте был прописан пункт о реванше. За реванш Джошуа заработал 35 миллионов долларов, хотя уже не котировался таким однозначным фаворитом. Такой пункт есть и в соглашении с Усиком.