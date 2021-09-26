Джошуа везде ходит в наушниках из-за спонсорского контракта. Даже приехал с ними на бой против Усика
Энтони Джошуа и Александр Усик вышли на бой за титулы в тяжелом весе. Джошуа приехал на стадион в наушниках от компании Beats by Dr. Dre. До этого он появлялся в них на битве взглядов и взвешивании – там наушники висели на шее у Джошуа.
Beats by Dr. Dre (или Beats, или Beats by Dre, или Beats Electronics) – это компания рэпера Dr. Dre и основателя лейбла Interscope Records Джимми Айовина. Она производит наушники и колонки. Таким был приезд Джошуа на бой против Усика – наушники найдете легко:
Усик тоже настраивался на бой в наушниках, но не в таких. Хотя даже обнимался в них с Ломаченко:
- Forbes называл Beats Electronics (именно под таким названием) в числе основных и важных спонсоров Энтони Джошуа. В том же списке были Electronic Arts, Hugo Boss и другие компании.
- Рэпер Dr. Dre специально звонил Джошуа перед его боем с Владимиром Кличко. Так он мотивировал его на итоговую победу.
- Перед боем Джошуа и Кличко компания выпустила эксклюзивные наушники. «Мудрость», – на них была такая надпись. А еще нанесен силуэт Африки – из-за нигерийского происхождения Джошуа.
- Beats by Dre перечислял список спортсменов, который сотрудничают с брендом: Симоне Байлз, Энтони Джошуа, Леброн Джеймс, Эден Азар и другие.
- Руководство Beats by Dre показывало переговоры о сотрудничестве с Джошуа в прямом эфире. Он транслировался на 40 стран и получил более 6 миллионов просмотров (учитывая архивные).
На канале Beats by Dre есть такой рекламный ролик, где Энтони Джошуа снимался персонально:
Еще в 2017-м был такой ролик:
Реклама наушников уже давно появляется и в твиттере самого Джошуа:
Так он настраивался на бой против Энди Руиса:
Forbes называет Джошуа гигантом маркетинга – из-за огромного количества спонсоров. Даже поражения не мешают Джошуа зарабатывать. Когда он проиграл Руису в США, в контракте был прописан пункт о реванше. За реванш Джошуа заработал 35 миллионов долларов, хотя уже не котировался таким однозначным фаворитом. Такой пункт есть и в соглашении с Усиком.