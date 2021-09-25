Он работал в «Макдональдсе» за 5$ в час и ушел, когда увидел бой Джошуа. Теперь он защищает титул чемпиона мира вместе с Джошуа

Околи терпел насмешки из-за лишнего веса. И мог до сих пор работать в «Макдональдсе»

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут чемпионский бой на стадионе «Тоттенхэма». Там же пройдут еще шесть боксерских поединков. Вывеска со-главного боя: Лоуренс Околи – Дилан Прасович. Околи пока еще остается чемпионом WBO в первом тяжелом весе. В этом бою он защищает свой чемпионский титул.

Околи занялся боксом в августе 2012-го. Перед этим он работал в «Макдональдсе». Весил около 120 килограммов, а на работе получал пять долларов в час. Околи пошел на обеденный перерыв и увидел, что Энтони Джошуа выиграл боксерскую Олимпиаду. Тогда он победил в финале судейским решением, хотя счет по очкам был равный.

Позже Околи вспоминал: «Я немного боксировал, но ничего серьезного не делал. Просто не воспринимал спорт серьезно до Олимпиады. Занимался для развлечения, но следил за Олимпиадой. Парень из Лондона достиг вершины. Почему я так не могу? Успех Джошуа – стопроцентная причина, почему я занялся этим серьезно. Он вдохновил меня».