Он работал в «Макдональдсе» за 5$ в час и ушел, когда увидел бой Джошуа. Теперь он защищает титул чемпиона мира вместе с Джошуа
Околи терпел насмешки из-за лишнего веса. И мог до сих пор работать в «Макдональдсе»
Александр Усик и Энтони Джошуа проведут чемпионский бой на стадионе «Тоттенхэма». Там же пройдут еще шесть боксерских поединков. Вывеска со-главного боя: Лоуренс Околи – Дилан Прасович. Околи пока еще остается чемпионом WBO в первом тяжелом весе. В этом бою он защищает свой чемпионский титул.
Околи занялся боксом в августе 2012-го. Перед этим он работал в «Макдональдсе». Весил около 120 килограммов, а на работе получал пять долларов в час. Околи пошел на обеденный перерыв и увидел, что Энтони Джошуа выиграл боксерскую Олимпиаду. Тогда он победил в финале судейским решением, хотя счет по очкам был равный.
Позже Околи вспоминал: «Я немного боксировал, но ничего серьезного не делал. Просто не воспринимал спорт серьезно до Олимпиады. Занимался для развлечения, но следил за Олимпиадой. Парень из Лондона достиг вершины. Почему я так не могу? Успех Джошуа – стопроцентная причина, почему я занялся этим серьезно. Он вдохновил меня».
Однажды Околи поссорился с Дилианом Уайтом. Сказал, что тот вряд ли будет способен противостоять лучшим бойцам мира. Все это Околи понял, когда спарринговал с Уайтом в 2015 году. Уайт ответил ответными обвинениями, но его главная фраза связана с прошлым Околи: «Без поддержки Джошуа этот парень по-прежнему работал бы в «Макдональдсе».
Отсылки к работе в «Макдональдсе» были и от соперников Околи. Исаак Чемберлен для этого выкупил полосу в газете, где придумал шуточную рекламу Околи. Одним из пунктов там был именно «Макдональдс», где подчеркивались достижения Околи на работе. Сам Околи ответил на это победой в боксерском бою – именно он нанес Чемберлену первое поражение.
Победа Джошуа не просто так вдохновила Околи. Он видел в нем схожие черты: происхождение из нигерийской семьи, крупное телосложение. Все это время Околи понимал, что его история вдохновения выглядит киношной. Но признавал и фактически подтверждал слова Уайта: так бы и работал в «Макдональдсе», если бы не увидел тот бой.
Для Околи бокс был еще и спасением от ожирения. Из-за полноты он часто страдал от насмешек в школе. Зато позже Околи превратил свой резкий подъем в историю о мотивации. Его слова уже в статусе профессионального чемпиона: «Приятно показать самому себе, что я уже далеко ушел от того ребенка».
Сейчас Околи называет Джошуа старшим братом. Они стали друзьями
Околи тоже достиг локального успеха на Олимпиаде – попал на нее в 2016-м и вышел в плей-офф. Там его заметил промоутер Эдди Хирн, который занимается продвижением Джошуа. Matchroom Boxing – его промоутерская компания. С ней Околи подписался в 2017-м. Позже Хирн так полюбил Околи, что пообещал ему часы за 40 тысяч долларов в случае взятия титула WBO.
Уже во время карьеры Околи познакомился с Джошуа. Они стали общаться: Джошуа постоянно дает Околи советы, считает его своим другом. Сам Околи вообще называет его своим старшим братом. Еще он подписал контракт с управляющей компанией AJ's 258 Management. Поэтому формально Джошуа – это еще и менеджер Околи.
Боксерские дела мешают Околи проводить больше времени с Джошуа. Они договаривались о совместном отпуске, но Околи неожиданно пришлось выходить на бой в Лондоне. Он грустил в инстаграме и отправлял флаг Нигерии в комментарии, но Джошуа все равно уехал без него. Промоутер Эдди Хирн говорил, что Околи очень похож на Джошуа.
В будущем Околи планирует переход в тяжелый вес – так он пойдет по пути Александра Усика. Но никакого боя с Джошуа у него точно не будет. Не позволит мама, которая была и остается большой поклонницей Джошуа (а сам Джошуа ей помогал). Не хочет и сам Околи: «Я тренируюсь с намерением причинять боль людям. Из-за этого мне было бы сложно».
В последнее время Околи постепенно выходит из тени Джошуа – титул стал одним из шагов к этой цели. Именно ее он пока делает главной на ближайшее время. Околи уже выпустил собственную книгу, где рассказал об изменениях в жизни. И спросил в инстаграме: «Как считаете, Энтони Джошуа когда-нибудь думал, что этот парень станет чемпионом мира?»
Перед боксерским вечером на стадионе «Тоттенхэма» Околи пришел посмотреть на тренировку Джошуа. И после нее спрогнозировал победу Джошуа нокаутом. Главное по его бою:
Во сколько начало боя Усик – Джошуа