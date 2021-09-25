Главная черта Усика – щель между зубами. Часто звезды ее оперируют, но Усик не стесняется и подчеркивает

В стоматологии щель между зубами называется диастема. Это патология, которая связана с неправильным расположением зубов. Такой промежуток может непредсказуемо возникнуть между верхними или нижними передними зубами. Диастема безопасна для жизни, но влияет на впечатления от улыбки и качество речи человека. Она лечится.

Wake Dental Care объяснял причины возникновения диастемы: «Если зубы слишком малы для рта, между зубами могут появиться промежутки. Размер зубов и челюсти обычно определяется генетически, поэтому диастема может передаваться по наследству. В случаях отсутствия зубов или нестандартных размеров отдельных зубов тоже может появиться диастема».

В юношестве подобная проблема была даже у Криштиану Роналду. The Sun подробно исследовал изменения в его образе. Косметический хирург Алекс Каридис рассказывал, что Роналду делал операцию на деснах и исправлял другие дефекты. Майк Тайсон всю жизнь страдал из-за зубов, долго ходил к стоматологу. У него щель между зубами остается и сейчас: