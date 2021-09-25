Главная черта Усика – щель между зубами. Часто звезды ее оперируют, но Усик не стесняется и подчеркивает
Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой в тяжелом весе. Для Усика это будет третий бой в тяжелом весе – и сразу чемпионский. Он никогда в карьере не проигрывал, а в прошлом поединке победил Дерека Чисору. Промоутер Эдди Хирн тогда говорил: «Люди утверждают, что Усик не побьет Чисору. Потому что у него щель между зубами». Фото в твиттере Чисоры тоже намекало:
В стоматологии щель между зубами называется диастема. Это патология, которая связана с неправильным расположением зубов. Такой промежуток может непредсказуемо возникнуть между верхними или нижними передними зубами. Диастема безопасна для жизни, но влияет на впечатления от улыбки и качество речи человека. Она лечится.
Wake Dental Care объяснял причины возникновения диастемы: «Если зубы слишком малы для рта, между зубами могут появиться промежутки. Размер зубов и челюсти обычно определяется генетически, поэтому диастема может передаваться по наследству. В случаях отсутствия зубов или нестандартных размеров отдельных зубов тоже может появиться диастема».
В юношестве подобная проблема была даже у Криштиану Роналду. The Sun подробно исследовал изменения в его образе. Косметический хирург Алекс Каридис рассказывал, что Роналду делал операцию на деснах и исправлял другие дефекты. Майк Тайсон всю жизнь страдал из-за зубов, долго ходил к стоматологу. У него щель между зубами остается и сейчас:
ЛОМУС снимал документальный фильм про украинских боксеров Усика и Ломаченко. Там Усик перечислял претензии со стороны людей и говорил: «Кому-то что-то не нравится. Кому-то не нравится моя щель между зубами». Усик постоянно улыбается. В июне-2019-го он выкладывал такое фото с подписью: «Всем отличного настроения. Улыбайтесь, друзья».
Сам еще раньше улыбался много (очень много!):
Хотя у Усика были истории с зубами и без этой щели. Он побеждал в Лондоне на Олимпиаде-2012. Впечатления Усика от взятия золотой медали: «Когда после победы я укусил медаль, на ней остались следы от зубов». Сам Усик позже сделал татуировку с олимпийскими кольцами, чтобы воспоминания от Олимпиады остались и на нем.
Фанаты узнают Усика по щели между зубами. Но в истории уже был спортсмен, который сделал ее особенно популярной. Бывший игрок НФЛ Майкл Страхан тоже имел такую щелочку. И даже попросил изобразить ее на скульптуре, которую он получил: «Я поставил уникальную задачу. Сказал скульптору, что хочу улыбнуться. Если закрою рот, люди просто не узнают меня».
Однажды Страхан хотел исправить щель между зубами, но получил в инстаграме кучу комментариев. Люди просили ее оставить. Интересно, что ранее Страхан был связан и с боксом. Однажды получил предложение вручить чемпионский пояс в честь 50-летней годовщины боя Али и Фрейзера. Страхан согласился – и получилось уникальное фото. Почти Александр Усик:
National Post проводил исследование, по которому выяснил: у многих спортсменов возникают серьезные проблемы с зубами. Стоматологический директор МОК Пол Пиччини говорил такое: «Здоровье полости рта у спортсменов хуже, чем у обычных людей. Намного хуже». Это связывалось с физическими нагрузками и неправильным питанием.
Подобное исследование было и на Олимпиаде-2012, где выступал Усик. Там главным впечатлением стала улыбка Усэйна Болта, но через четыре года фанаты заметили и у него щель между зубами. Сам Болт так и не объяснил причину ее появления, но один из фанатов однажды встретил его на приеме у дантиста. Globo писал, что у него вообще была зубная инфекция.
Александр Усик на проблемы с зубами никогда не жаловался. Щель между передними зубами он считает своей отличительной чертой. Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин вспоминал слова Усика на съемках от телеканала HBO. Тогда Усика спросили об отличиях от других чемпионов: «Саня долго стоял и думал: «Не знаю. У меня щелочка между зубами есть».
В 2019-м один из фанатов написал такой твит: «Единственное, что сейчас больше Усика – его щель между зубами. Невероятный боксер». TVP Sport назвал диастему характерной чертой Усика в анонсе его боя против Джошуа. Сохранилась и часть того самого сюжета HBO. Так сам Александр Усик показывал на щель между зубами, но перед этим сказал о другой черте – харизме: