Онлайн-трансляция боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
В этом материале мы проведем онлайн-трансляцию боя Александра Усика и Энтони Джошуа. Начнем ее вечером 25 сентября.
Александр Усик и Энтони Джошуа подерутся в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма». Их боксерский поединок пройдет в ночь с 25 на 26 сентября. Перед ним состоятся еще другие бои (полный кард – тут). Усик и Джошуа подерутся за титулы WBA Super, WBO и IBF. Сейчас ими владеет Энтони Джошуа, а Усик – обязательный претендент по линии WBO. Есть такой проморолик:
Важное перед боем:
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- Во сколько начало боя Усик – Джошуа
- Статистика Джошуа и статистика Усика
Что почитать из наших текстов:
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