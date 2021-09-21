Онлайн-трансляция боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года

В этом материале мы проведем онлайн-трансляцию боя Александра Усика и Энтони Джошуа. Начнем ее вечером 25 сентября.

Александр Усик и Энтони Джошуа подерутся в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма». Их боксерский поединок пройдет в ночь с 25 на 26 сентября. Перед ним состоятся еще другие бои (полный кард – тут). Усик и Джошуа подерутся за титулы WBA Super, WBO и IBF. Сейчас ими владеет Энтони Джошуа, а Усик – обязательный претендент по линии WBO. Есть такой проморолик: