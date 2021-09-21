Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
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#Усик – Джошуа #Энтони Джошуа #Александр Усик

Онлайн-трансляция боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года

час назад

dpa/Global Look Press

В этом материале мы проведем онлайн-трансляцию боя Александра Усика и Энтони Джошуа. Начнем ее вечером 25 сентября.

Александр Усик и Энтони Джошуа подерутся в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма». Их боксерский поединок пройдет в ночь с 25 на 26 сентября. Перед ним состоятся еще другие бои (полный кард – тут). Усик и Джошуа подерутся за титулы WBA Super, WBO и IBF. Сейчас ими владеет Энтони Джошуа, а Усик – обязательный претендент по линии WBO. Есть такой проморолик:

Важное перед боем:

Что почитать из наших текстов:

Джошуа – домашний чемпион в боксе. Провел только два боя не в Великобритании и называет себя мальчиком из Лондона

«Я иду за тобой». Эта фраза – главный мем вокруг боя Усика и Джошуа

Главное о бое Усик – Джошуа: почему дерутся сейчас и как на это влияет суд между двумя другими звездами бокса

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