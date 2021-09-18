Усик ни разу не проигрывал за карьеру, но провел в тяжелом весе только два боя

🇺🇦 Александр Усик проведет бой в тяжелом весе против 🇬🇧 Энтони Джошуа. Они ни разу не встречались друг с другом. Поединок состоится 25 сентября на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Для Усика это 19-й бой на профессиональном уровне. До этого он ни разу не проигрывал: 18 побед – 13 нокаутом.

Усику 34 года. Он начал профессиональную карьеру в 2013 году. До этого Усик выиграл Олимпиаду-2012 в Лондоне.

Он перешел в тяжелый вес в 2019 году и провел в нем два боя – победил 🇺🇸 Чазза Уизерспуна и 🇬🇧 Дерека Чисору.

Прогноз на бой Усик – Джошуа