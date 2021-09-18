Александр Усик
Усик – Джошуа
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Усик #Усик – Джошуа

Усик ни разу не проигрывал за карьеру, но провел в тяжелом весе только два боя

4 часа назад

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

🇺🇦 Александр Усик проведет бой в тяжелом весе против 🇬🇧 Энтони Джошуа. Они ни разу не встречались друг с другом. Поединок состоится 25 сентября на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Для Усика это 19-й бой на профессиональном уровне. До этого он ни разу не проигрывал: 18 побед – 13 нокаутом.

  • Усику 34 года. Он начал профессиональную карьеру в 2013 году. До этого Усик выиграл Олимпиаду-2012 в Лондоне.
  • Он перешел в тяжелый вес в 2019 году и провел в нем два боя – победил 🇺🇸 Чазза Уизерспуна и 🇬🇧 Дерека Чисору.

Прогноз на бой Усик – Джошуа

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
«Я иду за тобой». Эта фраза – главный мем вокруг боя Усика и Джошуа
Главное о бое Усик – Джошуа: почему дерутся сейчас и как на это влияет суд между двумя другими звездами бокса
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Усик
#Усик – Джошуа