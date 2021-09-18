«Я иду за тобой». Эта фраза – главный мем вокруг боя Усика и Джошуа
25 сентября пройдет бой Александра Усика и Энтони Джошуа. Он состоится в Лондоне на арене «Тоттенхэма». Это титульный поединок: Усик стал обязательным претендентом на титул WBO еще в 2019 году. Теперь дождался согласия от Джошуа, бой с которым постоянно откладывался. Главную фразу Усик сказал еще после боя с Чисорой: «Энтони, как дела? Я иду за тобой».
Английские СМИ первыми выяснили, что все начал именно Джошуа. Во время боя Усик – Чисора он сказал это Усику прямо с трибуны. Джошуа присутствовал на том поединке. Его разговор с Усиком заканчивался зловещим ответом: «Я иду за тобой, Усик». Sky Sports показывал видео того эпизода. Диалог начался с обращения Усика, который поинтересовался делами Джошуа.
В отдельном материале мы подробно рассказывали об ответном обращении Усика. Он записывал такие высказывания еще для Чисоры, но здесь сделал это особенно зловещим голосом. «Я иду за тобой», – сейчас Усик активно использует эту фразу перед боем с Джошуа. В соцсетях Усика она проскальзывает регулярно. Усик даже сделал футболку с этой фразой (ее можно купить):
Перед этим он прописывал ее в обычном посте в инстаграме – напоминал, что бой скоро состоится:
Летом была и еще одна история, которая связана с этой фразой. Через нее Усик прорекламировал новую коллекцию токенов, которую выпустил совместно с Blockchayn Labs. Фраза Усика была в его твите, который сейчас уже удален. Зато в твиттере DAZN сохранилась картинка, которой Усик представлял токены.
Бой Усика и Джошуа подвисал из-за потенциального поединка против Фьюри. О нем Джошуа уже договорился, но в последний момент вмешался Уайлдер (подробно – тут). Фьюри перешел на третий бой с ним, а Джошуа вернулся к бою с Усиком. Тот и сам постоянно напоминал, что больше не позволит Джошуа уходить от их боя. И даже через эту фразу.
Еще в их тусовку вписался Джо Джойс, который теперь тоже надеется на будущий поединок с Усиком. Он почти повторил интонацию Усика: «Усик, я готов к тебе, Усик».
Потом было еще одно напоминание – уже классическое: «Я иду за тобой, Усик». Именно Усик сделал эту фразу мемом – и все начали ее повторять.