«Я иду за тобой». Эта фраза – главный мем вокруг боя Усика и Джошуа

Бой Усика и Джошуа подвисал из-за потенциального поединка против Фьюри. О нем Джошуа уже договорился, но в последний момент вмешался Уайлдер (подробно – тут). Фьюри перешел на третий бой с ним, а Джошуа вернулся к бою с Усиком. Тот и сам постоянно напоминал, что больше не позволит Джошуа уходить от их боя. И даже через эту фразу.

Еще в их тусовку вписался Джо Джойс, который теперь тоже надеется на будущий поединок с Усиком. Он почти повторил интонацию Усика: «Усик, я готов к тебе, Усик».