«Энтони, как дела? Я иду за тобой». Усик записал обращение к Джошуа

Энтони Джошуа – потенциальный соперник для Александра Усика в его следующим поединке в супертяжелом весе. У этого есть несколько проблем, которые мы уже разъяснили в этом материале:

Теперь Усик проведет бой за титул. Кто будет его следующим соперником

Сам Джошуа давно присматривается к стилю Усика – считает его более подходящим для аматоров. Суть в том, что Усик выбрасывает много ударов, но они не наносят соперникам сильные повреждения. В супертяжелом весе из-за этого могут возникнуть дополнительные сложности – их Усик уже прочувствовал как раз в поединке с Чисорой.

Когда Усик отвечал на вопрос о будущей встрече с Джошуа, то расплывчато сказал без упоминания соперника: «Хочу стать абсолютным чемпионом мира». До этого он рассказывал, что готов в разное время подраться с Джошуа и Фьюри.

Джошуа в это время смотрел за поединком Усика на трибунах. Они уже обменялись взглядами во время подведения итогов боя: