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#Александр Усик #Усик – Чисора #бокс #Тайсон Фьюри #Дерек Чисора #Энтони Джошуа

«Энтони, как дела? Я иду за тобой». Усик записал обращение к Джошуа

01 ноября, 04:04
Александр Плеханов

твиттер Matchroom Boxing

Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей. Главные итоги боя:

  • Теперь карьерный показатель Усика составляет 18-0.
  • Усик защитил статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.
  • Этим титулом владеет Энтони Джошуа.

Именно к Джошуа обратился Усик, когда давал интервью после боя: «Энтони, как твои дела? Я иду за тобой, Энтони». Все это Усик сказал зловещим голосом. Подобное обращение Усик несколько раз записывал и для Чисоры.

Энтони Джошуа – потенциальный соперник для Александра Усика в его следующим поединке в супертяжелом весе. У этого есть несколько проблем, которые мы уже разъяснили в этом материале:

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Сам Джошуа давно присматривается к стилю Усика – считает его более подходящим для аматоров. Суть в том, что Усик выбрасывает много ударов, но они не наносят соперникам сильные повреждения. В супертяжелом весе из-за этого могут возникнуть дополнительные сложности – их Усик уже прочувствовал как раз в поединке с Чисорой.

Когда Усик отвечал на вопрос о будущей встрече с Джошуа, то расплывчато сказал без упоминания соперника: «Хочу стать абсолютным чемпионом мира». До этого он рассказывал, что готов в разное время подраться с Джошуа и Фьюри. 

Джошуа в это время смотрел за поединком Усика на трибунах. Они уже обменялись взглядами во время подведения итогов боя:

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