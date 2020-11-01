«Энтони, как дела? Я иду за тобой». Усик записал обращение к Джошуа
Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей. Главные итоги боя:
- Теперь карьерный показатель Усика составляет 18-0.
- Усик защитил статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.
- Этим титулом владеет Энтони Джошуа.
Именно к Джошуа обратился Усик, когда давал интервью после боя: «Энтони, как твои дела? Я иду за тобой, Энтони». Все это Усик сказал зловещим голосом. Подобное обращение Усик несколько раз записывал и для Чисоры.
Энтони Джошуа – потенциальный соперник для Александра Усика в его следующим поединке в супертяжелом весе. У этого есть несколько проблем, которые мы уже разъяснили в этом материале:
Теперь Усик проведет бой за титул. Кто будет его следующим соперником
Сам Джошуа давно присматривается к стилю Усика – считает его более подходящим для аматоров. Суть в том, что Усик выбрасывает много ударов, но они не наносят соперникам сильные повреждения. В супертяжелом весе из-за этого могут возникнуть дополнительные сложности – их Усик уже прочувствовал как раз в поединке с Чисорой.
Когда Усик отвечал на вопрос о будущей встрече с Джошуа, то расплывчато сказал без упоминания соперника: «Хочу стать абсолютным чемпионом мира». До этого он рассказывал, что готов в разное время подраться с Джошуа и Фьюри.
Джошуа в это время смотрел за поединком Усика на трибунах. Они уже обменялись взглядами во время подведения итогов боя: