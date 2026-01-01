Усик – Чисора

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Усик поставил себе тройку по шкале в десять баллов за бой с Чисорой
#Александр Усик
Бокс
Теперь Усик имеет 18 побед в профессиональной боксерской карьере. Какими они были
#Усик – Чисора
Бокс
Сколько Усик заработал за бой с Чисорой
#Усик – Чисора
Бокс
Усик победил Чисору единогласным решением судей
#Усик – Чисора
Бокс
Прогноз на бой Усик – Чисора
#Усик – Чисора
Бокс
Во сколько бой Усик – Чисора: прямая трансляция 31 октября
#Усик – Чисора
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Усик и Чисора после боя вместе ели бургеры 🍔
#Александр Усик
«Энтони, как дела? Я иду за тобой». Усик записал обращение к Джошуа
#Александр Усик
Усик победил Чисору в тяжелом поединке. Чуть не нокаутировал в седьмом раунде, но соперник выстоял
#Усик – Чисора
Теперь Усик проведет бой за титул. Кто будет его следующим соперником
#Александр Усик
Чисора пришел на взвешивание в белой краске и образе злодея из религии вуду
#Дерек Чисора
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