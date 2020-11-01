Усик победил Чисору в тяжелом поединке. Чуть не нокаутировал в седьмом раунде, но соперник выстоял
Александр Усик и Дерек Чисора провели боксерский поединок в супертяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов. Усик победил единогласным решением судей: 117-112, 115-113, 115-113.
Так он защитил статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO и продлил победную серию до 18 боев. Поражений в карьере Усика по-прежнему нет, хотя Чисора и доставил ему проблемы.
Как все развивалось:
Первые раунды остались за активным Чисорой. Усик потерял равновесие уже на первых секундах боя. Увернулся от основного напора Чисоры, но потом несколько минут постоянно оборонялся. Чисора выдохся примерно к четвертому раунду, а до этого сохранял давление и регулярно попадал. Усик выстоял.
Ключевой момент боя – конец седьмого раунда. Там Усик вел поединок к досрочному окончанию. В конце раунда он провел серию ударов, на которую Чисора уже не реагировал. Его спас от нокаута только гонг, но и восьмой раунд Усик уверенно забрал по движению. Чисора уже не поднимал руки выше груди и просто обозначал давление. Сам почти не активничал.
В конце боя Чисора неожиданно добавил, а Усик придерживал себя от рисков. Грамотно оборонялся, двигался, но не летел добивать Чисору. Именно Усик забрал последние раунды, но в каждом из них Чисора выдавал минутные отрезки активности. Надеялся на нокаут и несколько раз неплохо попал. Усик выдержал. Его команда была уверена в итоговой победе.
«Конечно, я хочу стать чемпионом мира в тяжелом весе. Не просто чемпионом мира, а абсолютным чемпионом мира», – сказал Усик в интервью после боя. Чисора ответил на это словами о своем успехе: «Я оказывал давление, а он от меня постоянно убегал».
Для Чисоры это уже десятое поражение в карьере. Хотя промоутер Эдди Хирн тоже отдавал ему победу даже после восьми раундов:
Что еще окружало этот бой:
🥊 Александру Усику 33 года, Чисоре – 36. Для Усика этот поединок был только вторым в карьере в супертяжелом весе.
🥊 Бой Усика и Чисоры несколько раз переносился. Самый последний перенос связан с пандемией коронавируса.
🥊 Из-за последствий коронавируса боксеры сильно потеряли в деньгах. Гонорары каждого сократились примерно на треть (полная информация – тут).
🥊 Чисора пришел на взвешивание с лицом в белой краске. Он показал образ Барона Самеди из религии вуду.
🥊 На взвешивании Чисора оказался сразу на 17 кг тяжелее Усика (115,6 – 98,4). Именно превосходство в мощи называлось главным шансом Чисоры в этом поединке.
🥊 Бой прошел на арене «Уэмбли» в Лондоне, хотя изначально планировался в другом месте. На смену площадки повлияло и отсутствие зрителей.
🥊 Чисора готовился к поединку девять месяцев. Тренировался почти каждый день, а потом угрожающе говорил: «Я тот, кому в этом бою просто нечего терять».
🥊 Усик в это время больше говорил о планах на будущее. Сказал, что в разное время обязательно подерется к Фьюри и Джошуа.
Сам Джошуа в этот момент внимательно следил за ним: