Дерек Чисора
бокс
Александр Усик
Усик – Чисора
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#Дерек Чисора #Усик – Чисора #бокс #Александр Усик

Чисора пришел на взвешивание в белой краске и образе злодея из религии вуду

51 минуту назад

На взвешивании перед боем против Александра Усика Дерек Чисора появился в Хэллоуин-раскраске. 

Образ Чисоры – это Барон Суббота из религии вуду. В честь него на Гаити устраивают День мертвых. 

А в поп-культуре он стал известен благодаря персонажу Барона Самеди из восьмой части бондианы. 

Еще образ Барона прославил рестлер Чарльз Райт.

Александр Усик и Дерек Чисора проведут бой в ночь с 31 октября на 1 ноября примерно в 01:00 по Москве.

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