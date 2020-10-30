Дерек Чисора
бокс
Александр Усик
Усик – Чисора
Чисора пришел на взвешивание в белой краске и образе злодея из религии вуду
51 минуту назад
На взвешивании перед боем против Александра Усика Дерек Чисора появился в Хэллоуин-раскраске.
Образ Чисоры – это Барон Суббота из религии вуду. В честь него на Гаити устраивают День мертвых.
А в поп-культуре он стал известен благодаря персонажу Барона Самеди из восьмой части бондианы.
Еще образ Барона прославил рестлер Чарльз Райт.
Александр Усик и Дерек Чисора проведут бой в ночь с 31 октября на 1 ноября примерно в 01:00 по Москве.
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