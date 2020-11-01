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#Александр Усик #Усик – Чисора #бокс #Тайсон Фьюри #Дерек Чисора #Энтони Джошуа #Кубрат Пулев

Теперь Усик проведет бой за титул. Кто будет его следующим соперником

01 ноября, 03:08
Александр Плеханов

imago sportfotodienst/Global Look Press

Александр Усик победил Дерека Чисору во втором поединке в супертяжелом весе. Так Усик продлил победную серию до 18 боев и сохранил статус официального претендента на титул чемпиона по версии WBO. Титулом прямо сейчас владеет Энтони Джошуа. Они давно говорят о возможности поединка друг с другом, но сейчас у обоих могут быть и другие варианты.

Джошуа готов к потенциальной встрече с Усиком. Он уже изучил и попробовал его стиль: «Когда я боксировал с Энди Руисом во второй раз, то использовал тактику Усика: бей сам, не давай попадать по себе. Очень грамотно, этому учат в аматорах. Полезная тактика, но иногда нужно уметь сделать сопернику больно. Показать, что ты на месте и готов бить».

Сам Джошуа проведет ближайший поединок против болгарина Кубрата Пулева. Он запланирован на 12 декабря в Лондоне. Пулев – обязательный претендент на чемпионский титул по версии IBF. Им тоже владеет Энтони Джошуа, а международная федерация бокса как раз настаивала на обязательной защите с его стороны. В октябре стороны официально договорились.

Неожиданная победа Пулева может перевернуть вообще все. Пока же Джошуа наблюдал за боем Усика и Чисоры.

Усик точно дождется результата этого боя и дальнейшего решения самого Джошуа уже по чемпионству WBO. Президент WBO Франсиско Валькарсель допускал, что Джошуа вообще сначала подерется с Тайсоном Фьюри. И уже потом победитель этого боя станет соперником Усика. Сам Усик говорил, что встретится с Фьюри и Джошуа в разное время карьеры.

Вся власть по выбору находится именно в руках Джошуа. Еще летом они с Фьюри предварительно договорились о проведении двух поединков в 2021 году. Первый из них может состояться летом. Подготовка к нему остается приоритетом и главным желанием Джошуа. Это подтверждал и промоутер Эдди Хирн, который рассказывал о частично согласованных деталях.

Он же говорил, что и бой с Усиком зависит именно от самого Джошуа. «Если Джошуа придется освободить пояс, то я скажу об этом Усику. Тогда мы попытаемся найти решение. Мы будем держать его в курсе всей ситуации, но сначала он должен победить Чисору», – рассказывал Хирн. Именно он сделал все, чтобы бой состоялся даже в условиях пандемии.

Энтони Джошуа – возможно, будущий соперник Александра Усика.

dpa/Global Look Press

Пока же Sky Sports описывает план ближайшего развития событий со слов со-промоутера Усика Александра Красюка:

✔️ Победа над Дереком Чисорой.

⏰ Энтони Джошуа выходит на бой или освобождает титул.

⏰ Победа над Джошуа или над любым другим соперником.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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