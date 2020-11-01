Теперь Усик проведет бой за титул. Кто будет его следующим соперником
Александр Усик победил Дерека Чисору во втором поединке в супертяжелом весе. Так Усик продлил победную серию до 18 боев и сохранил статус официального претендента на титул чемпиона по версии WBO. Титулом прямо сейчас владеет Энтони Джошуа. Они давно говорят о возможности поединка друг с другом, но сейчас у обоих могут быть и другие варианты.
Джошуа готов к потенциальной встрече с Усиком. Он уже изучил и попробовал его стиль: «Когда я боксировал с Энди Руисом во второй раз, то использовал тактику Усика: бей сам, не давай попадать по себе. Очень грамотно, этому учат в аматорах. Полезная тактика, но иногда нужно уметь сделать сопернику больно. Показать, что ты на месте и готов бить».
Сам Джошуа проведет ближайший поединок против болгарина Кубрата Пулева. Он запланирован на 12 декабря в Лондоне. Пулев – обязательный претендент на чемпионский титул по версии IBF. Им тоже владеет Энтони Джошуа, а международная федерация бокса как раз настаивала на обязательной защите с его стороны. В октябре стороны официально договорились.
Неожиданная победа Пулева может перевернуть вообще все. Пока же Джошуа наблюдал за боем Усика и Чисоры.
Усик точно дождется результата этого боя и дальнейшего решения самого Джошуа уже по чемпионству WBO. Президент WBO Франсиско Валькарсель допускал, что Джошуа вообще сначала подерется с Тайсоном Фьюри. И уже потом победитель этого боя станет соперником Усика. Сам Усик говорил, что встретится с Фьюри и Джошуа в разное время карьеры.
Вся власть по выбору находится именно в руках Джошуа. Еще летом они с Фьюри предварительно договорились о проведении двух поединков в 2021 году. Первый из них может состояться летом. Подготовка к нему остается приоритетом и главным желанием Джошуа. Это подтверждал и промоутер Эдди Хирн, который рассказывал о частично согласованных деталях.
Он же говорил, что и бой с Усиком зависит именно от самого Джошуа. «Если Джошуа придется освободить пояс, то я скажу об этом Усику. Тогда мы попытаемся найти решение. Мы будем держать его в курсе всей ситуации, но сначала он должен победить Чисору», – рассказывал Хирн. Именно он сделал все, чтобы бой состоялся даже в условиях пандемии.
Пока же Sky Sports описывает план ближайшего развития событий со слов со-промоутера Усика Александра Красюка:
✔️ Победа над Дереком Чисорой.
⏰ Энтони Джошуа выходит на бой или освобождает титул.
⏰ Победа над Джошуа или над любым другим соперником.