Теперь Усик проведет бой за титул. Кто будет его следующим соперником

Александр Усик победил Дерека Чисору во втором поединке в супертяжелом весе. Так Усик продлил победную серию до 18 боев и сохранил статус официального претендента на титул чемпиона по версии WBO. Титулом прямо сейчас владеет Энтони Джошуа. Они давно говорят о возможности поединка друг с другом, но сейчас у обоих могут быть и другие варианты.

Джошуа готов к потенциальной встрече с Усиком. Он уже изучил и попробовал его стиль: «Когда я боксировал с Энди Руисом во второй раз, то использовал тактику Усика: бей сам, не давай попадать по себе. Очень грамотно, этому учат в аматорах. Полезная тактика, но иногда нужно уметь сделать сопернику больно. Показать, что ты на месте и готов бить».

Сам Джошуа проведет ближайший поединок против болгарина Кубрата Пулева. Он запланирован на 12 декабря в Лондоне. Пулев – обязательный претендент на чемпионский титул по версии IBF. Им тоже владеет Энтони Джошуа, а международная федерация бокса как раз настаивала на обязательной защите с его стороны. В октябре стороны официально договорились.