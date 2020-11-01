Усик – Чисора
бокс
Александр Усик
Дерек Чисора
Усик победил Чисору единогласным решением судей
01 ноября, 03:00
Александр Усик и Дерек Чисора провели боксерский поединок в супертяжелом весе. Бой прошел на арене «Уэмбли» в Лондоне и продлился все 12 раундов.
Усик защитил статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO. Сейчас титулом владеет Энтони Джошуа.
- Усику 33 года. Он ни разу не проигрывал и теперь имеет серию 18-0.
- На взвешивании Чисора показал вес 115,9 кг, Усик – 98,5.
- Чисора пришел на взвешивание в образе Барона Субботы из религии вуду.
- Это десятое поражение в карьере 36-летнего Чисоры.
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