Усик победил Чисору единогласным решением судей

Александр Усик и Дерек Чисора провели боксерский поединок в супертяжелом весе. Бой прошел на арене «Уэмбли» в Лондоне и продлился все 12 раундов.

Усик защитил статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO. Сейчас титулом владеет Энтони Джошуа.