Усик – Чисора
бокс
Александр Усик
Дерек Чисора
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#Усик – Чисора #бокс #Александр Усик #Дерек Чисора

Усик победил Чисору единогласным решением судей

01 ноября, 03:00

Александр Усик и Дерек Чисора провели боксерский поединок в супертяжелом весе. Бой прошел на арене «Уэмбли» в Лондоне и продлился все 12 раундов.

Усик защитил статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO. Сейчас титулом владеет Энтони Джошуа

  • Усику 33 года. Он ни разу не проигрывал и теперь имеет серию 18-0.
  • На взвешивании Чисора показал вес 115,9 кг, Усик – 98,5.
  • Чисора пришел на взвешивание в образе Барона Субботы из религии вуду.
  • Это десятое поражение в карьере 36-летнего Чисоры.
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