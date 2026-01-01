Кубрат Пулев

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Джошуа нокаутировал Пулева. Его следующий возможный соперник – Фьюри
#Энтони Джошуа
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Теперь Усик проведет бой за титул. Кто будет его следующим соперником
#Александр Усик
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