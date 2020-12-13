Энтони Джошуа
бокс
Тайсон Фьюри
Кубрат Пулев
Джошуа нокаутировал Пулева. Его следующий возможный соперник – Фьюри
13 декабря, 09:04
Энтони Джошуа – чемпион WBA, WBO, IBF и IBO. Он сохранил эти титулы, когда победил Кубрата Пулева. Все закончилось в девятом раунде.
- Тайсон Фьюри сразу бросил вызов Джошуа. Тот ответил, что ему все равно на соперника. Джошуа готов драться с Фьюри.
- Александр Усик претендует на титул по версии WBO. Он тоже должен встретиться с Джошуа, но дата возможного боя пока не ясна.
- Джошуа имеет за карьеру всего одно поражение. В 2019 году он проиграл Энди Руису, но уже через полгода взял реванш.
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