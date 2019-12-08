Джошуа обещал срубить Руиса, как дерево. В итоге бегал весь поединок и добился победы благодаря судьям

Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса за поражение нокаутом этим летом. Судьи признали единогласную победу Джошуа. Поединок продлился 12 раундов, а итоговый счет был: 118:110, 118:110, 118:110.

И Джошуа был лучше во всем:

1. Фактически Джошуа воспользовался своим главным преимуществом – скоростью. Примерно с пятого раунда он бегал по всему рингу, выматывая Руиса. За 10 секунд до конца боя Руис жестами даже попросил его остановиться.

Тактика Джошуа, выбранная им на поединок, не сочетается с его комментариями: «Решение судей? Ни за что! Я здесь для нокаутов. Вот что я сделаю: буду наступать, утомлю его и срублю, как дерево. Я хорошо поработал над собой. Но я не буду спешить. Это марафон из 12 раундов».