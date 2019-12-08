Джошуа обещал срубить Руиса, как дерево. В итоге бегал весь поединок и добился победы благодаря судьям
Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса за поражение нокаутом этим летом. Судьи признали единогласную победу Джошуа. Поединок продлился 12 раундов, а итоговый счет был: 118:110, 118:110, 118:110.
И Джошуа был лучше во всем:
1. Фактически Джошуа воспользовался своим главным преимуществом – скоростью. Примерно с пятого раунда он бегал по всему рингу, выматывая Руиса. За 10 секунд до конца боя Руис жестами даже попросил его остановиться.
Тактика Джошуа, выбранная им на поединок, не сочетается с его комментариями: «Решение судей? Ни за что! Я здесь для нокаутов. Вот что я сделаю: буду наступать, утомлю его и срублю, как дерево. Я хорошо поработал над собой. Но я не буду спешить. Это марафон из 12 раундов».
2. К этому поединку Руис подошел с лишними 7 килограммами, и единственным его преимуществом был ближний бой, потому что за стройным Джошуа ему не угнаться.
Джошуа не позволял сопернику драться на ближних дистанциях. Когда дело доходило до этого, Джошуа ввязывался в клинчи. И таких моментов нашлось очень много.
3. Зато реально опасных эпизодов было крайне мало. Самый опасный – хук Джошуа в первом раунде, после которого у Руиса началось кровотечение. И да, Руис тоже треснул Джошуа до рассечения, но кровь удалось остановить уже в первом перерыве.
Просто сравните эти раны.
По ходу поединка Джошуа и Руис периодически пререкались. Но все закончилось дружескими обнимашками.
После боя Джошуа сказал, что очень уважает Руиса и считает важнейшим боем в своей карьере поединок с Владимиром Кличко: он отдал должное Кличко за поддержку и помощь.