Усик – Чисора
бокс
Александр Усик
Дерек Чисора
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#Усик – Чисора #бокс #Александр Усик #Дерек Чисора

Сколько Усик заработал за бой с Чисорой

01 ноября, 03:01

imago sportfotodienst/Global Look Press

Александр Усик и Дерек Чисора провели бой в супертяжелом весе. Он продлился все 12 раундов. Усик одержал победу единогласным решением судей: 117-112, 115-113, 115-113.

Ситуацию с гонорарами боксеров за этот поединок подробно разъяснил Total Sportal. Все так:

  1. Изначально их бой планировался со зрителями и должен был пройти в мае. Тогда Усик заработал бы 2,2 миллиона фунтов, Чисора – 6,9.
  2. Теперь гонорары снижены из-за отсутствия зрителей и последствий пандемии коронавируса. Усик получит 1,5 миллиона фунтов, Чисора – 4 миллиона.

Важно, что это именно гарантированные гонорары боксеров. К ним добавятся деньги с продажи платных трансляций. Промоутер Эдди Хирн еще в сентябре рассказывал, что попросит бойцов согласиться на уменьшенные гонорары. Иначе поединок пришлось бы снова переносить.

За первый бой в супертяжелом весе Усик гарантированно заработал 930 тысяч фунтов. Тогда он победил Чазза Уизерспуна. Теперь итог такой:

  • Усик имеет 18 побед в профессиональном боксе. Поражений нет.
  • Он защитил статус обязательного претендента на чемпионский титул.
  • Чисора проиграл в десятый раз за карьеру.
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