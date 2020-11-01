Усик – Чисора
бокс
Александр Усик
Дерек Чисора
Сколько Усик заработал за бой с Чисорой
01 ноября, 03:01
Александр Усик и Дерек Чисора провели бой в супертяжелом весе. Он продлился все 12 раундов. Усик одержал победу единогласным решением судей: 117-112, 115-113, 115-113.
Ситуацию с гонорарами боксеров за этот поединок подробно разъяснил Total Sportal. Все так:
- Изначально их бой планировался со зрителями и должен был пройти в мае. Тогда Усик заработал бы 2,2 миллиона фунтов, Чисора – 6,9.
- Теперь гонорары снижены из-за отсутствия зрителей и последствий пандемии коронавируса. Усик получит 1,5 миллиона фунтов, Чисора – 4 миллиона.
Важно, что это именно гарантированные гонорары боксеров. К ним добавятся деньги с продажи платных трансляций. Промоутер Эдди Хирн еще в сентябре рассказывал, что попросит бойцов согласиться на уменьшенные гонорары. Иначе поединок пришлось бы снова переносить.
За первый бой в супертяжелом весе Усик гарантированно заработал 930 тысяч фунтов. Тогда он победил Чазза Уизерспуна. Теперь итог такой:
- Усик имеет 18 побед в профессиональном боксе. Поражений нет.
- Он защитил статус обязательного претендента на чемпионский титул.
- Чисора проиграл в десятый раз за карьеру.
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