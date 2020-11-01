Усик и Чисора после боя вместе ели бургеры 🍔

Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей. Чисора был не очень довольным таким решением: сказал, что доминировал и прессинговал почти во всех раундах. К самому Усику у него не осталось никаких претензий. Они обнимались после боя и спокойно приветствовали команды друг друга.

Еще раньше каждый показывал уважение. Чисора говорил перед боем: «Не могу сказать об Усике никаких плохих слов. Это хороший парень, в нем нет отталкивающих черт». Усик еще раньше постоянно записывал добрые видеообращения к Чисоре. Показывал тренировки и спрашивал, как у него дела.

Уже после боя они по-доброму пообщались в неформальной обстановке в раздевалке. Обсудили сам поединок и даже вместе поели бургеры. Чисора перед боем постоянно выкладывал посты в твиттер, а встречу с Усиком отдельно показал инстаграме. Вместе с ними общались и члены команд.