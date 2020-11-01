Александр Усик
бокс
Усик – Чисора
Дерек Чисора
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#Александр Усик #Усик – Чисора #бокс #Дерек Чисора

Усик и Чисора после боя вместе ели бургеры 🍔

01 ноября, 04:49
Александр Плеханов

твиттер Matchroom Boxing

Александр Усик победил Дерека Чисору единогласным решением судей. Чисора был не очень довольным таким решением: сказал, что доминировал и прессинговал почти во всех раундах. К самому Усику у него не осталось никаких претензий. Они обнимались после боя и спокойно приветствовали команды друг друга.

Еще раньше каждый показывал уважение. Чисора говорил перед боем: «Не могу сказать об Усике никаких плохих слов. Это хороший парень, в нем нет отталкивающих черт». Усик еще раньше постоянно записывал добрые видеообращения к Чисоре. Показывал тренировки и спрашивал, как у него дела.

Уже после боя они по-доброму пообщались в неформальной обстановке в раздевалке. Обсудили сам поединок и даже вместе поели бургеры. Чисора перед боем постоянно выкладывал посты в твиттер, а встречу с Усиком отдельно показал инстаграме. Вместе с ними общались и члены команд.

Оказалось, что Дерек Чисора сам раздал бургеры Усику и его команде:

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