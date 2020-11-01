Усик – Чисора
бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
Дерек Чисора
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#Усик – Чисора #Александр Усик #бокс #Энтони Джошуа #Дерек Чисора

Теперь Усик имеет 18 побед в профессиональной боксерской карьере. Какими они были

01 ноября, 03:06

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Усик победил Дерека Чисору в бою в супертяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов, но Усик победил единогласным судейским решением. Это произошло в четвертый раз за его карьеру.

Усик имеет серию 18-0. Он никогда не проигрывал.

Сейчас Усик стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. Прямо сейчас им владеет Энтони Джошуа.

Как Усик побеждал до боя с Чисорой:

📌 Технический нокаут – 8.

📌 Нокаут – 4.

📌 Отказ соперника от продолжения боя – 1.

📌 Единогласное решение судей – 3.

📌 Решение большинства судей – 1.

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