Усик – Чисора
бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
Дерек Чисора
Теперь Усик имеет 18 побед в профессиональной боксерской карьере. Какими они были
01 ноября, 03:06
Александр Усик победил Дерека Чисору в бою в супертяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов, но Усик победил единогласным судейским решением. Это произошло в четвертый раз за его карьеру.
Усик имеет серию 18-0. Он никогда не проигрывал.
Сейчас Усик стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. Прямо сейчас им владеет Энтони Джошуа.
Как Усик побеждал до боя с Чисорой:
📌 Технический нокаут – 8.
📌 Нокаут – 4.
📌 Отказ соперника от продолжения боя – 1.
📌 Единогласное решение судей – 3.
📌 Решение большинства судей – 1.
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