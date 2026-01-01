Усик – Чисора

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Усик поставил себе тройку по шкале в десять баллов за бой с Чисорой
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Теперь Усик имеет 18 побед в профессиональной боксерской карьере. Какими они были
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Сколько Усик заработал за бой с Чисорой
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Усик победил Чисору единогласным решением судей
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Во сколько бой Усик – Чисора: прямая трансляция 31 октября
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