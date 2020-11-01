Сколько Усик заработал за бой с Чисорой

Ситуацию с гонорарами боксеров за этот поединок подробно разъяснил Total Sportal. Все так:

Изначально их бой планировался со зрителями и должен был пройти в мае. Тогда Усик заработал бы 2,2 миллиона фунтов, Чисора – 6,9. Теперь гонорары снижены из-за отсутствия зрителей и последствий пандемии коронавируса. Усик получит 1,5 миллиона фунтов, Чисора – 4 миллиона .

Важно, что это именно гарантированные гонорары боксеров. К ним добавятся деньги с продажи платных трансляций. Промоутер Эдди Хирн еще в сентябре рассказывал, что попросит бойцов согласиться на уменьшенные гонорары. Иначе поединок пришлось бы снова переносить.

За первый бой в супертяжелом весе Усик гарантированно заработал 930 тысяч фунтов. Тогда он победил Чазза Уизерспуна. Теперь итог такой: