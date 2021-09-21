Полный кард боксерского вечера, где пройдет бой Усик – Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой на стадионе «Тоттенхэма». Он пройдет в ночь с 25 на 26 сентября. Ожидаемая посещаемость боксерского вечера – 60 тысяч зрителей.

Полный кард:

Энтони Джошуа – Александр Усик, тяжелый вес

Лоуренс Околи – Дилан Прасович, первый тяжелый вес

Каллум Смит – Ленин Кастильо, полутяжелый вес

Максим Продан – Флориан Марку, полусредний вес

Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес, полулегкий вес

Кристофер Оусли – Хасан Байсангуров, средний вес

Даниэль Лапин – Павел Мартынюк, полутяжелый вес

Энтони Джошуа и Александр Усик оспорят титулы WBA Super, WBO и IBF. Ими сейчас владеет Джошуа. Усик – обязательный претендент. Ранее он выступал в первом тяжелом весе.

Лоуренс Околи и Дилан Прасович проведут 12-раундовый бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Он состоится перед поединком Джошуа и Усика.