Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
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#Усик – Джошуа #Энтони Джошуа #Александр Усик

Полный кард боксерского вечера, где пройдет бой Усик – Джошуа

2 часа назад

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой на стадионе «Тоттенхэма». Он пройдет в ночь с 25 на 26 сентября. Ожидаемая посещаемость боксерского вечера – 60 тысяч зрителей.

Полный кард:

  • Энтони Джошуа – Александр Усик, тяжелый вес
  • Лоуренс Околи – Дилан Прасович, первый тяжелый вес
  • Каллум Смит – Ленин Кастильо, полутяжелый вес
  • Максим Продан – Флориан Марку, полусредний вес
  • Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес, полулегкий вес
  • Кристофер Оусли – Хасан Байсангуров, средний вес
  • Даниэль Лапин – Павел Мартынюк, полутяжелый вес

Энтони Джошуа и Александр Усик оспорят титулы WBA Super, WBO и IBF. Ими сейчас владеет Джошуа. Усик – обязательный претендент. Ранее он выступал в первом тяжелом весе.

Лоуренс Околи и Дилан Прасович проведут 12-раундовый бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Он состоится перед поединком Джошуа и Усика.

Что еще надо знать:

Прогноз на бой Усик – Джошуа

Во сколько начало боя Усик – Джошуа

Где смотреть бой Усик – Джошуа

Источник:
Matchroom Boxing
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