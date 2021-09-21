Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
Полный кард боксерского вечера, где пройдет бой Усик – Джошуа
2 часа назад
Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой на стадионе «Тоттенхэма». Он пройдет в ночь с 25 на 26 сентября. Ожидаемая посещаемость боксерского вечера – 60 тысяч зрителей.
Полный кард:
- Энтони Джошуа – Александр Усик, тяжелый вес
- Лоуренс Околи – Дилан Прасович, первый тяжелый вес
- Каллум Смит – Ленин Кастильо, полутяжелый вес
- Максим Продан – Флориан Марку, полусредний вес
- Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес, полулегкий вес
- Кристофер Оусли – Хасан Байсангуров, средний вес
- Даниэль Лапин – Павел Мартынюк, полутяжелый вес
Энтони Джошуа и Александр Усик оспорят титулы WBA Super, WBO и IBF. Ими сейчас владеет Джошуа. Усик – обязательный претендент. Ранее он выступал в первом тяжелом весе.
Лоуренс Околи и Дилан Прасович проведут 12-раундовый бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Он состоится перед поединком Джошуа и Усика.
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