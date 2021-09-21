Джошуа – домашний чемпион в боксе. Провел только два боя не в Великобритании и называет себя мальчиком из Лондона
Энтони Джошуа и Александр Усик проведут бой в тяжелом весе за титулы WBA Super, WBO и IBF. Он состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэма». Для Джошуа этот поединок – защита всего, что он взял до этого. Усик – обязательный претендент на титул по линии WBO. Он еще никогда не проигрывал в профессиональном боксе, но в тяжелом весе провел только два боя.
Джошуа привязан к Великобритании. Ходит в прачечную и обычные кафе, выигрывал домашнюю Олимпиаду
Джошуа – британский боксер. Ему 31 год, родился в Уотфорде. Он проводит много времени в родном городе. Даже выступал там с длинной речью на демонстрации против расизма, когда акция Black Lives Matter только зарождалась. Позже уже в северном Лондоне Джошуа занялся боксом. В 18 лет он встретил первого тренера – тот заставил его бросить курение и пойти в зал.
The Sun подробно показывал жизнь Джошуа в родной стране. Уже во время боксерской карьеры Джошуа ходил в прачечную самообслуживания в том же северном Лондоне. До сих пор он приходит в местные кафе, где часто заказывает блюда нигерийской кухни. Так Джошуа не забывает свое нигерийское происхождение. Еще он записывает видео для местных заведений.
Evening Standard разговаривал с Джошуа о моде и его стиле жизни. В том интервью Джошуа рассказывал о моде, отношении к спорту и разводе родителей. Они разошлись, когда ему было 11 лет. Тогда Джошуа на полгода уезжал в Нигерию, но потом вернулся в Великобританию. В интервью Evening Standard он сказал о себе: «Мальчик из северного Лондона».
Джошуа долго считал себя именно нигерийцем. Тогда он перебарывал себя и банально учился находить общий язык с британцами: «Никто не называл меня англичанином, они называли меня африканцем или черным парнем. Научиться чувствовать себя британцем и ощущать себя им – это целый обряд посвящения. То время сделало меня тем, кто я есть».
С Лондоном связан первый большой успех Джошуа-боксера. В 2012 году там проходила Олимпиада. Джошуа дошел до боксерского финала в категории свыше 91 кг, где судейским решением победил итальянца Роберто Каммарелле. Именно Каммарелле считался фаворитом, потому что до этого уже побеждал на Олимпиаде.
Интересно, что после Олимпиады-2012 Джошуа не считался топ-боксером. Даже сама его победа на Олимпиаде вызвала вопросы по качеству боев. Ее вспоминал Александр Усик: «Я смотрел все бои Джошуа. Абсолютно все его поединки. Я не могу сказать, что был очень впечатлен его выступлением на Олимпиаде». Сам Усик выигрывал Олимпиаду-2012 в категории до 91 кг.
Та победа Джошуа повлияла на жизнь многих боксеров. Сразу после нее будущий чемпион Лоуренс Околи бросил работу в «Макдональдс» и занялся боксом – так его вдохновил Джошуа. После Олимпиады сам Джошуа получил предложение из США об уходе в профессиональный бокс. Ответил: «Уехать из Великобритании только из-за денег было бы большой ошибкой».
Джошуа почти всегда дерется в Великобритании. Единственное поражение – в США
Через год после Олимпиады-2012 Джошуа все-таки перешел в профессиональный бокс. Тогда он связался с промоутером Эдди Хирном, который и сейчас ведет его дела. Важная часть карьеры Джошуа – почти все бои он проводил в родной Великобритании. На старте карьеры Джошуа чаще всего дрался в Лондоне. В 2014-м даже впервые подрался на «Уэмбли», но не в главном бою.
В 2019 году Джошуа провел первый бой за пределами Великобритании. Британские СМИ делали на этом особый акцент. В Нью-Йорке он вышел против Энди Руиса-младшего. Джошуа проиграл дебютный бой в США, хотя сначала доминировал. Судья остановил бой после очередного нокдауна. Реакция Джошуа: «Я имел дело и с еще большим дерьмом, но всегда приходил в норму».
Следующий бой Джошуа проводил в Саудовской Аравии. Это был реванш против Руиса. О том бое мы подробно писали в отдельном материале. Джошуа взял реванш и забрал обратно свои титулы, но теперь за пределы Великобритании не уезжает. Защиту против Кубрата Пулева он проводил в Лондоне. Поединок против Усика вообще примет футбольный стадион «Тоттенхэма».
Для Джошуа эта арена – лишняя ассоциация с северным Лондоном. Большой бой на футбольной арене у него уже был. В 2018-м Джошуа победил Поветкина на «Уэмбли», куда на этот раз выходил в статусе звезды. В детстве Джошуа занимался футболом, но сейчас редко ходит на стадион. На арене «Тоттенхэма» побывал – отметил хорошее проектирование.
Летом Джошуа приехал на стадион, чтобы пройти специальную экскурсию. Matchroom Boxing даже сделал об этом отдельное видео. Джошуа залез на крышу стадиона, сфотографировался с петухом, дал интервью Sky Sports. Сейчас промоутер Эдди Хирн провел экскурсию для фанатов бокса – показывал в трансляции в инстаграме раздевалку и другие места.
Фанаты из Лондона понимают значение очередного домашнего боя Джошуа. Победа над Усиком точно откроет ему бои с Фьюри – предварительная договоренность уже есть. Билеты на стадион «Тоттенхэма» разлетелись за сутки после старта продаж. Ожидается, что на бое Джошуа и Усика будет около 60 тысяч зрителей. Президент «Тоттенхэма» Леви называл Джошуа иконой спорта.
Отличие Усика от Джошуа – он постоянно ездит по миру. Последние бои Усика проходили в Германии, Латвии, России, Великобритании и США. Из-за этого новое значение принимает его фраза «Энтони, я иду за тобой» (подробно – тут). Хотя бой Усика против Чисоры состоялся в Лондоне. На него Джошуа приходил в качестве гостя.
Во сколько начало боя Усик – Джошуа