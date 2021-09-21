Джошуа – домашний чемпион в боксе. Провел только два боя не в Великобритании и называет себя мальчиком из Лондона

Энтони Джошуа и Александр Усик проведут бой в тяжелом весе за титулы WBA Super, WBO и IBF. Он состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэма». Для Джошуа этот поединок – защита всего, что он взял до этого. Усик – обязательный претендент на титул по линии WBO. Он еще никогда не проигрывал в профессиональном боксе, но в тяжелом весе провел только два боя.

Джошуа привязан к Великобритании. Ходит в прачечную и обычные кафе, выигрывал домашнюю Олимпиаду

Джошуа – британский боксер. Ему 31 год, родился в Уотфорде. Он проводит много времени в родном городе. Даже выступал там с длинной речью на демонстрации против расизма, когда акция Black Lives Matter только зарождалась. Позже уже в северном Лондоне Джошуа занялся боксом. В 18 лет он встретил первого тренера – тот заставил его бросить курение и пойти в зал.

The Sun подробно показывал жизнь Джошуа в родной стране. Уже во время боксерской карьеры Джошуа ходил в прачечную самообслуживания в том же северном Лондоне. До сих пор он приходит в местные кафе, где часто заказывает блюда нигерийской кухни. Так Джошуа не забывает свое нигерийское происхождение. Еще он записывает видео для местных заведений.