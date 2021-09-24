Усик и православие. Пишет стихи о боге, возит на бои иконы, свечи и святую воду, стал верующим, когда чуть не умер

Усик ставит свечки за себя и соперников, чтобы не было травм, и вдохновляется словами Мохаммеда Али, с которым родился в один день – 17 января: «Когда-то Мохаммеду Али сказали: «Вы уже старый, дряхлый человек. У вас, кроме веры, ничего нет». Он ответил: «Глупец, мне больше ничего и не нужно».

Меня ведет вперед православная вера. Она помогает, когда у меня заканчиваются физические силы. Тогда я зажимаю в руке крестик, читаю господнюю молитву и иду до конца. Она – это огонь, который меня постоянно подогревает, когда мне холодно, когда мне тяжело, когда я долго не вижу детей».

Усик пришел к православию, когда в детстве год пролежал в больнице и чуть не умер. Думал, что встретится с богом

Родители Усика – не глубоко религиозные люди, которые «просто носили крестики». В детстве он соприкасался с верой через бабушку, когда она брала его на службу по воскресеньям: «Было очень много людей. Мне нравился запах ладана и свечек. Когда брал свечку, то нюхал ее. Даже сейчас это делаю». Потом это уплотнилось: в 15-16 лет он вместе с семьей по воскресеньям и праздникам ходил в церковь.

«В церкви я нахожу себя». Василевский – религия: каждое воскресенье в храме, знаком с патриархом и играет в маске с крестом

Когда Усик в пять-шесть лет жил в Симферополе, он вместе с друзьями прыгал через костер. Но не понимал, почему другие дети крестились перед прыжком: «Что вы делаете?» – «Чтобы не упасть в костер, мы крестимся – и тогда небеса нам помогают». Говорю: «Да ладно, завязывайте. Дуристика какая-то».

Мне отвечают: «Подними глаза в небо, скажи, что бога нет, и прыгай». Я же актер: глаза вверх, что-то побубнил детским языком. При прыжке упал в огонь. Выкатился – меня потушили. Пулей рванул оттуда. Реально испугался. Не понимал, реальное ли это наказание или что-то».