Усик и православие. Пишет стихи о боге, возит на бои иконы, свечи и святую воду, стал верующим, когда чуть не умер
«Что скажу, если окажусь перед богом? Мне очень повезет. Кто я перед богом? Комар, грешник. Нужно умолять, чтобы он спас меня и мой род. Это и делаю: часто становлюсь перед ним на колени». Александр Усик – главный транслятор православной веры в культуре бокса.
Он перекрещивается, когда выходит на ринг, и читает молитву – до, после и во время боя. Это традиция: «Потому что я православный христианин и выхожу на ринг, как выходили наши деды на бой. Когда они шли на войну, наши бабушки зашивали им в одежду 90-й псалом. И я тоже выхожу на своего рода войну».
Усик ставит свечки за себя и соперников, чтобы не было травм, и вдохновляется словами Мохаммеда Али, с которым родился в один день – 17 января: «Когда-то Мохаммеду Али сказали: «Вы уже старый, дряхлый человек. У вас, кроме веры, ничего нет». Он ответил: «Глупец, мне больше ничего и не нужно».
Меня ведет вперед православная вера. Она помогает, когда у меня заканчиваются физические силы. Тогда я зажимаю в руке крестик, читаю господнюю молитву и иду до конца. Она – это огонь, который меня постоянно подогревает, когда мне холодно, когда мне тяжело, когда я долго не вижу детей».
Усик пришел к православию, когда в детстве год пролежал в больнице и чуть не умер. Думал, что встретится с богом
Родители Усика – не глубоко религиозные люди, которые «просто носили крестики». В детстве он соприкасался с верой через бабушку, когда она брала его на службу по воскресеньям: «Было очень много людей. Мне нравился запах ладана и свечек. Когда брал свечку, то нюхал ее. Даже сейчас это делаю». Потом это уплотнилось: в 15-16 лет он вместе с семьей по воскресеньям и праздникам ходил в церковь.
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Когда Усик в пять-шесть лет жил в Симферополе, он вместе с друзьями прыгал через костер. Но не понимал, почему другие дети крестились перед прыжком: «Что вы делаете?» – «Чтобы не упасть в костер, мы крестимся – и тогда небеса нам помогают». Говорю: «Да ладно, завязывайте. Дуристика какая-то».
Мне отвечают: «Подними глаза в небо, скажи, что бога нет, и прыгай». Я же актер: глаза вверх, что-то побубнил детским языком. При прыжке упал в огонь. Выкатился – меня потушили. Пулей рванул оттуда. Реально испугался. Не понимал, реальное ли это наказание или что-то».
В девять лет Усик провалился под лед и попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Там он провел год и встретил священника, после общения с которым погрузился в веру: «Священник давал нам сладости. Все детишки бегали, не понимая, что этот высокий статный дядька с черной бородой и большим крестом на груди просто пришел спасать наши маленькие грешные души.
Я сидел рядом с ним и расспрашивал: «Где бог? Как к нему прийти? Где он живет? Как он нас видит и слышит?» Тогда он сказал: «Ты достаточно маленький, чтобы верить. Почему ты так интересуешься богом?» На что я ответил: «Я скоро с ним встречусь» – «Почему ты так решил?»
Я сказал: «Слышал разговор моей мамы с врачом. Ей говорили, что я сложный больной». Он ответил: «Не врачам решать. Решать одному богу, будешь ты жить или умрешь». После выздоровления Усик пошел в сельскую церковь, где звонарь разрешал ему бить в колокол.
Любимый святой – Александр Невский, которого Усик называет своим небесным покровителем. Сейчас он читает жития святых, а в детстве узнал о религиозной литературе от мамы:
«При больнице, в которой я лежал, была небольшая церквушка. Там давали книжечки, и мама приносила их мне читать. «Отче наш» – это единственная молитва, которую я знал с детства. Тогда я постоянно, и ложась спать, и просыпаясь утром, читал молитву, думая, что так и нужно, и просил господа бога, чтобы он помог».
Усик часто упоминает Невского и ссылается на его фразу «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» [выражение распространилось после фильма Сергея Эйзенштейна 1938 года, но нет точных данных, принадлежат ли эти слова Невскому]. И так защищает веру:
«В битве с глухими слепцами нужно сделать шаг в сторону. Но я не монах, не церковнослужитель, я обычный православный грешник. Если кто-то будет бранить мою веру, я могу ему треснуть. Мне много раз [на это] говорили: «Ты согрешишь». Говорю: «Отмолю».
Православный христианин – это не слабый, а сильнейший человек. Но он должен быть сильным не только духовно, но и физически. Возьмем православных воинов. Кто мог пойти на них? Никто. Они шли с Христом, шли с богом».
Святая вода на тренировках, слезы от поражения под падающие звезды, выход с крестом и молитвами на победной Олимпиаде
На тренировках тренер Анатолий Ломаченко окроплял Усика и других боксеров – те пили и умывались святой водой, а потом шли боксировать. С собой Усик возит свечки, иконы, ладан, святую воду, молитвослов и постоянно перед боями читает молитвы Георгию Победоносцу, архангелу Михаилу и 90-й псалом.
В сборной Украины при нем боксер-атеист стал верующим. Усик дарил ему иконы на день рождения: «Один парнишка, Паша Ищенко, хороший, начитанный, говорил, что он неверующий. Но как-то перед соревнованиями пришел батюшка и отслужил молебен. Паша приложился к Евангелию, к кресту, батюшка окропил святой водой.
Они с группой поехали на соревнования, и Паша завоевал лицензию на Олимпийские игры. После этого он начал ходить в церковь, мы подарили ему на день рождения иконы святых Павла и Георгия Победоносца. Паша сказал: «Я еще не знаю, во что верю, но в церковь хожу». Теперь у него на сборах иконы стоят на тумбочке».
В 2011 году на чемпионате мира в Баку перед полуфиналом Усик молился за дочь, которая заболела – жена вызвала скорую помощь: «Зажег свечку и начал читать молитвы, призывая всевышнего помочь ребенку. Пантелеймону прочитал, Луке прочитал. Не знаю, около часа [читал]. Затекло все, таз – на коленях стоял. Завтра боксировать, но я об этом даже не думал. Думал о том, что вот у ребенка температура 40°. Через час звонит жена и говорит: «Представляешь, температура упала так быстро и резко, но я ничего не давала».
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На Олимпиаде-2012 в Лондоне Усик выиграл золото и выходил на бои с крестиком на груди, который снимал при появлении на ринге. Организаторы Олимпиады выступали против: «Я попросил показать правила, где запрещается выходить на ринг с крестом, и после этого они уже ничего не предпринимали. Нас ущемляли, но как можно запретить верить? Я – православный христианин. Лучше умру, чем сниму крест».
В финале против Клементе Руссо Усик на ринге читал молитву, когда уступал по очкам: «Я даже ничего не слышал вокруг, просто поднял голову вверх и начал читать 90-й псалом и «Отче наш». После олимпийского золота Усик рассказал, что у него есть духовник, к которому он приходил на исповедь и причащался. Вместе с другими священниками тот молился за него во время Олимпиады.
Усик надевает крестик после побед и появляется с ним на пресс-конференциях и взвешиваниях. Соперники из разных стран это разделяют: «Многие поздравляют с праздниками: или с Пасхой, или с какими-то другими. Из Африки много ребят, которые отправляют мне видео. Говорят: «Мы тоже верующие». Присылают: «Вот, мы были, нам подарили иконку Николая Чудотворца».
На старте карьеры поражение поменяло его мировосприятие. «Я занимался боксом месяца три и перед боем молился, призывал всевышнего на помощь, но проиграл этот поединок, – говорил Усик. – Пришел в квартиру, ложусь спать, смотрю в небо и говорю: «Ну почему ты мне не помог? Я же просил». От обиды не сдержался, и эмоции начали выплескиваться через меня. Начал плакать от этого.
Тут же увидел сразу, что аж мурашки по телу, как две-три звезды упали с неба. Меня настолько застопорила эта ситуация, я внутри почувствовал, что это знак. Повернул все в другую сторону и поблагодарил бога за это поражение. Начал говорить: «Ты-то был со мной. Это я не выполнил, не мог это сделать. Но ты же ни при чем».
Усик общается с украинским митрополитом и попал в базу «Миротворца» за российский фильм о церкви. Говорит, что стал бы священником
Усик причастился в 20 лет – сделал это по собственному желанию. Подготовка выглядела так: «Постился, не встречался с друзьями – как отшельник какой-то неделю был. Думал, что сгорю. Меня трясло перед исповеданием. И вот я первый раз исповедовался – стало легче. Потом было исповедание после смерти отца, когда я не мог остановить слезы и весь вытекал. Вот так боженька взял меня в свои руки».
У Усика трое детей (два мальчика и девочка). Он не навязывает им веру, но берет в церковь и вслух молится в углу, когда они смотрят мультфильмы. «Когда я начал больше общаться с духовником и говорить ему об этом, он сказал: «Этого не надо делать [навязывать]. Просто показывай то, что ты делаешь, и все», – объяснял Усик. Дети сами просят читать с ними детскую Библию, которая хранится дома.
В детстве он любил православные праздники и отмечал Пасху вместе со всем селом. «Били яйца, – рассказывал Усик. – Если выигрывал – забирал яйцо себе. Помню, как мне сестра привезла шоколадное яйцо от родственников из Москвы. Ходил по деревне и обманывал людей. Выигрывал и яички забирал себе. Потом шоколадное яйцо разбил и скушал».
В 2020 году Усик снялся в фильме «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!», в котором участвовали российские и украинские спортсмены. После этого он попал в базу «Миротворца» и критиковался. На сайте указано, что Усик – «противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ».
В инстаграме Усик регулярно поздравляет болельщиков с Благовещением, Рождеством и днем Петра и Февронии, фотографируется и записывает видео на фоне церквей, надевает в храмах наряды священнослужителей и постит свои стихи, в которых обращается к богу: «Прости меня, всевышний, ой прости» (полный текст – здесь).
В 2018 году Усик встретился с митрополитом украинской православной церкви Онуфрием и назвал его «абсолютным чемпион мира в своем деле независимо от весовой категории». Они общались несколько раз – на первой встрече обсуждали политику:
«Когда я впервые с ним встретился и мы вели диалог, то стали немного политизировать. У меня, разумеется, проскакивало что-то за политику. Просто я хотел для себя понять, как он ответит на эти вопросы.
Меня поразили его ответы, которые были настолько развернутыми, но там не было осуждения, какой-то точки зрения, которая должна быть. Он так доходчиво все объяснил, что когда я вышел, то подумал: «Господи, дай, чтобы оно в голове правильно уложилось».
Отдельное удивление – служба, во время которой Онуфрий менял наряд: «Стою на службе во время Пасхи, четвертый час идет, после тренировки еще так подкачивает. Смотрю на Онуфрия, он поворачивается, его переоблачают, а он весь мокрый. Говорит: «Видишь, Сашенька, даже не надо вес сгонять».
Через месяц после победы на Олимпиаде у Усика умер отец. Он воевал в Афганистане и не был верующим, хотя носил крест. Усик советовал посетить батюшку – тот хотел, но не успел: «Больше всего расстроило то, что он не исповедался. Он мне около года снился. Перед каждым боем, за день до боя. Я пришел к батюшке: «Я не хочу, чтобы он снился». Батюшка ответил: «Помолись, попроси его. Значит, он чего-то ждет».
Усик – частый прихожанин Киево-Печерской лавры: «Иногда я просто бросаю, что у меня есть, и еду сюда. Походишь, посмотришь, помолишься возле Ильи Муромца, Антония Печерского и выходишь совсем другим человеком». В год смерти отца он говорил о цели построить церковь вместе с Анатолием и Василием Ломаченко.
Иногда Усик по приглашению участвует в службе и стоит у алтаря в стихаре. И думает о другом статусе: «Кем бы я стал, если бы у меня была еще одна жизнь? Священником. Мысли об этом есть. Служить богу». Это подтверждает жена Екатерина: «Когда я замолкаю, жена говорит: «Мне кажется, когда наши дети станут совершеннолетними, ты уйдешь в монастырь».