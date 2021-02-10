Как русский закончил с футболом и стал чтецом православной церкви в Бостоне. Документалка о пути парня из семьи эмигрантов в Америке

Отец Ярощука Иосиф бежал с отцом-священником из СССР после войны еще подростком – семья боялась репрессий. Они пробовали жить в Германии и Марокко, но остановились в США, где Иосиф встретил будущую жену. У них родился Илья и еще трое детей. И три брата, несмотря на запреты матери, увлеклись американским футболом: «Мама не хотела видеть, как ее маленькие бебички будут переломанными».

Пришлось записываться на футбол тайно. Но мама все равно узнала об этом, когда увидела фамилию сына в газете. И окончательно успокоилась, когда его позвал играть Университет Нью-Гэмпшира – он полностью оплатил всю учебу. Потом туда отправились учиться и другие братья Ярощука Василий и Александр. Они получили прозвище «Русский фронт».