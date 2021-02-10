Как русский закончил с футболом и стал чтецом православной церкви в Бостоне. Документалка о пути парня из семьи эмигрантов в Америке
RTVI выпустила документалку «Православный touchdown» о единственном русскоязычном игроке в истории НФЛ. Илья Ярощук играл за разные команды с конца 80-х по начало 90-х. Пик карьеры случился в клубе «Нью-Ингленд Пэтриотс». Потом – неожиданный поворот. Ярощук стал чтецом в православной церкви в Бостоне.
Отец Ярощука Иосиф бежал с отцом-священником из СССР после войны еще подростком – семья боялась репрессий. Они пробовали жить в Германии и Марокко, но остановились в США, где Иосиф встретил будущую жену. У них родился Илья и еще трое детей. И три брата, несмотря на запреты матери, увлеклись американским футболом: «Мама не хотела видеть, как ее маленькие бебички будут переломанными».
Пришлось записываться на футбол тайно. Но мама все равно узнала об этом, когда увидела фамилию сына в газете. И окончательно успокоилась, когда его позвал играть Университет Нью-Гэмпшира – он полностью оплатил всю учебу. Потом туда отправились учиться и другие братья Ярощука Василий и Александр. Они получили прозвище «Русский фронт».
Однажды Ярощук порвал бицепс (остался заметный шрам), но он все равно попал на драфт и перешел в первую команду НФЛ «Сент-Луис Кардиналс».
Ярощук не выигрывал Супербоул, но даже статус среднего игрока позволил дотянуться до роскоши:
«Я видел голливудскую жизнь. Сначала тебя зовут то на одну пати, потом зовет кто-то другой. Так ты можешь постепенно разбаловаться. Многие игроки употребляли кокаин».
Карьера Ярощука закончилась на еще одной травме бицепса. После 2,5 сезон в «Нью-Ингленд Пэтриотс» он имел еще предложение от «Сан-Франциско Форти Найнерс» (если бы закрепился в команде, то выиграл Супербоул уже в первый сезон), но вернуться в спорт не получилось.
В церкви городка Ютика Ярощук начал работать чтецом в 2004-м. Еще он был старостой прихода и преподавал детям закон божий.
Еще Ярощук продает в Бостоне медицинское оборудование и православную литературу. И православный образ жизни повлиял на отношения с женой – он развелся после 24 лет брака. Жена не выдержала его график, богослужения, посты и давление на дочерей.
Ярощук не видит противоречия в двух главных страстях своей жизни:
«Если бы футбол требовал, чтобы я именно ломал кому-то ноги, то она не была бы христианской ни в каком смысле. Но это не цель игры. Я всегда был боязливым человеком, но игра помогла перебороть страх, взять экстрим с другой стороны, найти баланс».