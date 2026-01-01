Американский футбол: Материалы

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25 ярких фактов о Супербоуле: более миллиарда куриных крылышек в день, перстень для Путина, первый тачдаун – с похмельем
#Супербоул
8 главных музыкальных шоу Супербоула: Майкл Джексон с хором из тысяч детей, Purple Rain под дождем, голая грудь и средний палец
#Супербоул
Бежим смотреть трейлер шоу, где Эминем, Кендрик Ламар, Dr Dre вместе выступят на Супербоуле-2022
#Супербоул
Lay’s сделали чипсы, картофель для которых рос на футбольных полях всех команд США. Но их нельзя купить – только выиграть
#НФЛ
«Боевые самки». «Матч ТВ» показывает матчи женского амфутбола в бикини – двухлетней давности. В анонсах акценты на фигурах, комментаторы не знают, где конец игры
#Матч ТВ
Как русский закончил с футболом и стал чтецом православной церкви в Бостоне. Документалка о пути парня из семьи эмигрантов в Америке
#Илья Ярощук
Билеты на Супербоул стоили рекордно много. Теперь цены постоянно падают, врачи вообще придут бесплатно
#Супербоул
Супербоул для чайников. Как это смотреть, если я не знаю правил? На кого именно смотреть? Почему из штанов торчат полотенца?
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#Супербоул
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Самый громкий суд Америки. Дело О. Джея Симпсона о двойном убийстве раскололо общество и создало семью Кардашьян
#О. Джей Симпсон
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Американский спорт политизировался из-за Трампа. Все это − часть большого раскола в обществе и битва идеологий
#политика
На стадионе «Тампы» стоит огромный пиратский корабль. Который стреляет из пушек! (хотя Супербоул запрещает)
#Супербоул
The Weeknd – автор главного альбома года. Он скандально не попал на «Грэмми» и теперь вложит личные $7 млн в шоу на Супербоуле-2021
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#Супербоул
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🍻 Душевная реклама Дэвида Финчера для Супербоула. Люди просто предлагают друг другу пиво
#Супербоул
Реклама на Супербоуле в кризисе. Бренды уходят, а создатели не знают: как придумать сюжет, который никого не обидит
#Супербоул
Nickelodeon оформил трансляцию НФЛ в своем стиле. Мультяшные эффекты, Спанч Боб в воротах и 15-летний комментатор
#НФЛ
Зеленая борода, ирокезы, рисунок змеи на голове. Так выходит на игры чемпион мира по дартсу
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#Дартс
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Мейвезер и ставки: делает их каждый день, теряет миллионы и иногда играет через друзей. Выиграл даже на победе Лопеса
#Флойд Мейвезер
Видеомощь: четыре тысячи морпехов маршируют к стадиону на игру студентов в американский футбол
#американский футбол
Дуэйн Джонсон в спорте: весил 132 кг, вся семья занимается рестлингом, из-за травмы оставался с семью долларами
#кино
Ютуб появился, когда Тимберлейк оголил грудь Джанет Джексон на сцене Супербоула-2004. Тот скандал – медиавзрыв эпохи
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#музыка
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Иногда спортсмены пьют виагру для помощи в игре. Но, кажется, она работает только на высокогорье (и то не факт)
#медицина
Вставать на одно колено – это в честь футболиста, который протестовал на гимне США и стал лицом движения Black Lives Matter
#Колин Каперник
«Пахнет как дерьмо, зато будит». Аммиак нюхают тысячи спортсменов – он не запрещен, но все неоднозначно
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#медицина
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Шакира и Дженнифер Лопес раскрутили Супербоул. Их выступление смотрят миллионы и хвалят другие звезды
#Супербоул
Реальность самоизоляции – это когда чемпион мира по дартсу жульничает с мишенью через камеру Zoom. Или нет?
#Йелле Класен
15 крутых (и очень дорогих!) реклам Супербоула
#Супербоул
Отвечаем на стыдные вопросы про Супербоул. Почему его все смотрят? Откуда столько денег и звезд?
#Супербоул
Ютуб назвал самые просматриваемые рекламные ролики 2019-го. Там много связей с Супербоулом
#Супербоул
Самый дорогой клуб мира – снова «Даллас», больше всех подорожал «Челси» Абрамовича. Изучаем новый рейтинг Forbes
#Челси
Из-за рака умерла жена тренера Арканзаса. Его поддерживал весь стадион на гостевом матче
#американский футбол
В Испании сравнили крупнейшие спортивные события по их влиянию на экономику. Футбола там очень мало
#НФЛ