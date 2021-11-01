Американский футбол: Материалы

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25 ярких фактов о Супербоуле: более миллиарда куриных крылышек в день, перстень для Путина, первый тачдаун – с похмельем
#Супербоул
13 февраля, 20:00
8 главных музыкальных шоу Супербоула: Майкл Джексон с хором из тысяч детей, Purple Rain под дождем, голая грудь и средний палец
#Супербоул
13 февраля, 15:20
Бежим смотреть трейлер шоу, где Эминем, Кендрик Ламар, Dr Dre вместе выступят на Супербоуле-2022
#Супербоул
20 января, 21:59
Lay’s сделали чипсы, картофель для которых рос на футбольных полях всех команд США. Но их нельзя купить – только выиграть
#НФЛ
17 января, 15:36
«Боевые самки». «Матч ТВ» показывает матчи женского амфутбола в бикини – двухлетней давности. В анонсах акценты на фигурах, комментаторы не знают, где конец игры
#Матч ТВ
01 ноября 2021, 23:59
Как русский закончил с футболом и стал чтецом православной церкви в Бостоне. Документалка о пути парня из семьи эмигрантов в Америке
#Илья Ярощук
10 февраля 2021, 15:20
Билеты на Супербоул стоили рекордно много. Теперь цены постоянно падают, врачи вообще придут бесплатно
#Супербоул
07 февраля 2021, 15:43
Супербоул для чайников. Как это смотреть, если я не знаю правил? На кого именно смотреть? Почему из штанов торчат полотенца?
1
#Супербоул
07 февраля 2021, 11:54
1
Самый громкий суд Америки. Дело О. Джея Симпсона о двойном убийстве раскололо общество и создало семью Кардашьян
#О. Джей Симпсон
05 ноября 2020, 10:20
10
Американский спорт политизировался из-за Трампа. Все это − часть большого раскола в обществе и битва идеологий
#политика
28 августа 2020, 14:07
На стадионе «Тампы» стоит огромный пиратский корабль. Который стреляет из пушек! (хотя Супербоул запрещает)
#Супербоул
05 февраля 2021, 19:17
The Weeknd – автор главного альбома года. Он скандально не попал на «Грэмми» и теперь вложит личные $7 млн в шоу на Супербоуле-2021
2
#Супербоул
05 февраля 2021, 18:05
2
🍻 Душевная реклама Дэвида Финчера для Супербоула. Люди просто предлагают друг другу пиво
#Супербоул
04 февраля 2021, 20:16
Реклама на Супербоуле в кризисе. Бренды уходят, а создатели не знают: как придумать сюжет, который никого не обидит
#Супербоул
04 февраля 2021, 16:25
Nickelodeon оформил трансляцию НФЛ в своем стиле. Мультяшные эффекты, Спанч Боб в воротах и 15-летний комментатор
#НФЛ
11 января 2021, 20:03
Зеленая борода, ирокезы, рисунок змеи на голове. Так выходит на игры чемпион мира по дартсу
1
#Дартс
16 декабря 2020, 12:13
1
Мейвезер и ставки: делает их каждый день, теряет миллионы и иногда играет через друзей. Выиграл даже на победе Лопеса
#Флойд Мейвезер
18 октября 2020, 13:58
Видеомощь: четыре тысячи морпехов маршируют к стадиону на игру студентов в американский футбол
#американский футбол
15 октября 2020, 20:16
Дуэйн Джонсон в спорте: весил 132 кг, вся семья занимается рестлингом, из-за травмы оставался с семью долларами
#кино
01 августа 2019, 12:43
Ютуб появился, когда Тимберлейк оголил грудь Джанет Джексон на сцене Супербоула-2004. Тот скандал – медиавзрыв эпохи
5
#музыка
24 сентября 2020, 17:40
5
Иногда спортсмены пьют виагру для помощи в игре. Но, кажется, она работает только на высокогорье (и то не факт)
#медицина
30 июля 2020, 11:15
Вставать на одно колено – это в честь футболиста, который протестовал на гимне США и стал лицом движения Black Lives Matter
#Колин Каперник
03 июня 2020, 19:10
«Пахнет как дерьмо, зато будит». Аммиак нюхают тысячи спортсменов – он не запрещен, но все неоднозначно
1
#медицина
22 мая 2020, 13:06
1
Шакира и Дженнифер Лопес раскрутили Супербоул. Их выступление смотрят миллионы и хвалят другие звезды
#Супербоул
03 февраля 2020, 12:55
Реальность самоизоляции – это когда чемпион мира по дартсу жульничает с мишенью через камеру Zoom. Или нет?
#Йелле Класен
24 апреля 2020, 15:33
15 крутых (и очень дорогих!) реклам Супербоула
#Супербоул
03 февраля 2020, 01:01
Отвечаем на стыдные вопросы про Супербоул. Почему его все смотрят? Откуда столько денег и звезд?
#Супербоул
02 февраля 2020, 17:05
Ютуб назвал самые просматриваемые рекламные ролики 2019-го. Там много связей с Супербоулом
#Супербоул
19 декабря 2019, 23:25
Самый дорогой клуб мира – снова «Даллас», больше всех подорожал «Челси» Абрамовича. Изучаем новый рейтинг Forbes
#Челси
23 июля 2019, 22:17
Из-за рака умерла жена тренера Арканзаса. Его поддерживал весь стадион на гостевом матче
#американский футбол
15 сентября 2019, 10:42
В Испании сравнили крупнейшие спортивные события по их влиянию на экономику. Футбола там очень мало
#НФЛ
18 июня 2019, 11:30